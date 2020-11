Pazinski gradonačelnik pozitivan na koronavirus, bio na otvaranju ceste s ministrom Butkovićem

Pazinski gradonačelnik Renato Krulčić koji se u subotu testirao na koronavirus pozitivan je i ima blaže simptome bolesti covid-19, potvrdili su u nedjelju iz Grada Pazina

Gradonačelnik Krulčić u četvrtak je zajedno s ministrom mora, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem te predstavnicima Bina Istre, Istarske županije i općina Pazinštine nazočio otvaranju poddionice istarskog ipsilona od Pazina do Cerovlja.

"Osjećam se dobro s obzirom na to da imam blaže simptome bolesti. Moja je dužnost i odgovornost da svim sugrađankama i sugrađanima izvijestim da sam uslijed blagih simptoma i sumnje na covid-19 obavio PCR test te da je isti pozitivan" - kazao je Krulčić dodavši kako se na posao vraća 16. studenoga do kada mu je određena samoizolacija.

"Svoje ću radne obveze nastaviti obaviti od kuće u samoizolaciji poštujući preporuke epidemiologa i liječnika" - poručio je pazinski gradonačelnik Renato Krulčić.

Osim njega, prema informacijama iz Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, od danas se u mjerama samoizolacije nalazi i obnašatelj dužnosti istarskog župana Fabrizio Radin koji je testiran na koronavirus, ali je njegov test negativan dok su u mjerama pojačanog nadzora pulski gradonačelnik Boris Miletić i saborski zastupnik Anton Kliman koji su također u četvrtak bili na svečanosti u Cerovlju.

"Moramo biti odgovorni i disciplinirani i neovisno o negativnom testu idućih dana svoje radne obveze obavljat ću od kuće i bit ću u stalnom kontaktu s epidemiolozima i liječnicima" - poručio je Fabrizio Radin.

U međuvremenu i rovinjski gradonačelnik Marko Paliaga nalazi se u samoizolaciji, iako mu je test na covid-19 negativan.

"Zbog kraćeg kontakta s covid-19 pozitivnom osobom, sve do petka 13. studenog nalazim se u samoizolaciji. Naime, u subotu sam napravio test koji je pokazao da sam negativan, što sam i sam pretpostavljao s obzirom na to da sam za vrijeme kontakta i sam nosio zaštitnu maskicu. Naravno, posao mora ići dalje tako da je idućih šest dana, s obzirom na to da je kontakt bio u utorak, moj ured od kuće" - poručio je Paliaga.

U samoizolaciji je i direktor Bina Istre Dario Silić.