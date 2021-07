Pazin ide u nove izbore za Gradsko vijeće

Pazin ide u nove izbore jer je u četvrtak navečer propao i treći pokušaj konstituiranja Gradskog vijeća budući da jedini kandidat za predsjednika tog vijeća Boris Demark (SDP) nije dobio potrebnu većinu glasova.

"Svi se nadamo da ćemo nakon izbora stajati bolje, ali mislim da se opasno kockamo sa strpljenjem građana", poručila je, dodajući kako će sada Grad Pazin mjerodavnom tijelu poslati zapisnike sa sve tri sjednice, nakon čega će Vlada morati raspisati izbore.

IDS-ov vijećnik i bivši pazinski gradonačelnik Renato Krulčić rekao je novinarima kako IDS od novih izbora očekuje da će postići kvalitetan rezultat.

"Žao nam je da je došlo do toga. Trudili smo kroz tri ciklusa razgovora, ali kada s druge strane imate isključivost, onda je bilo kakav dogovor teško postići. Do kompromisa na kraju nije došlo. Mi smo ponudili mogućnost rotacije, da zajednički upravljamo Vijećem u interesu Grada Pazina", rekao je Krulčić i dodao kako mu je žao što došlo do dogovora.

"Vidjet ćemo kako će se podijeliti karte nakon novog kruga izbora. Građani će pokazati što misle o ovoj situaciji", poručio je Krulčić i podsjetio kako je IDS predložio da se na dužnosti predsjednika Vijeća dva kandidata izmjenjuju na pola mandata, no to nisu prihvatili iz pazinskog Možemo!.

HDZ-ov vijećnik Ivica Franković kratko je istaknuo kako je dobro da se ponove izbori jer, kako je rekao, HDZ nije ni za kakve političke trgovine.

"Mislim da će građani vrednovati ovo što su vidjeli i ovo što se dogodilo na ovim sjednicama Gradskog vijeća", zaključio je Franković.