Paunović: 'Predstoji nam ozbiljan rad na jačanju terena i stranačkih politika'

U raspravi o analizi rezultata lokalnih izbora zaključili smo okvirno da trebamo dalje raditi na jačanju lokalnih organizacija. GO je donio i zaključak da osuđujemo sve nepravilnosti vezane uz biračke odbore, izvijestio je Paunović nakon sjednice najvišeg stranačkog tijela.

Naglasio ambiciju na sljedećim parlamentarnim izborima

Dobro je kada pogledate koliki je broj vijećnika, pogotovo u nekim sredinama u kojima prije nismo pobjeđivali, ali, naglašava, predstoji nam ozbiljan rad na jačanju terena i stranačkih politika u sljedeće tri godine kako bismo zaista bili spremni preuzeti odgovornost za državu. Na ovim se izborima pokazalo da je SDP najjača opozicijska stranka koja ima ambiciju na sljedećim parlamentarnim izborima preuzeti vlast u državi, poručio je Paunović.

Politički tajnik SDP-a Saša Đujić izvijestio je da je GO potvrdio prijedlog odluke Predsjedništva o raspuštanju organa organizacije grada Zagreba i njegovu imenovanju za povjerenika do izbora. "To je 'clean start', restrukturiranje, promjena načina rada i funkcioniranja i početak rada na terenu. Još ćemo, na temelju analize i preporuka GO-a, nastaviti dalje i za početak locirati još 25 gradova u kojima krećemo od početka", rekao je.

To ne znači nužno, objasnio je, da će biti raspuštanja u tim gradovima nego nam je cilj te organizacije otvoriti novim ljudima, ne nužno mladima, ali svakako novim licima kako bismo na taj način ojačali teren i pripremili se za parlamentarne izbore.

Gdje se dogodila greška?

Na pitanje gdje misli da su pogriješili na lokalnim izborima, Đujić je odgovorio da su možda pogriješili odabirom nekih kandidata, zapuštenošću terena u nekim sredinama.

"Glavni je problem da imamo pojedine sredine koje su se začahurile u svoje postojeće pozicije i ne mogu izaći iz njih i to želimo mijenjati. Pogreška je da smo u puno sredina išli sa starim ljudima kojima su to bili drugi ili treći izbori, a prije nisu ostvarivali uspjeh i to ćemo mijenjati", pojasnio je.

Đujić je potvrdio da je Joško Klisović, predsjednik zagrebačke Gradske skupštine u prošlom mandatu, izabran za izvršnog tajnika za međunarodne poslove SDP-a, čime, kaže, međunarodni rad stranke dižu na višu razinu. Demantirao je da je to kompenzacija Klisoviću za to što više nije čelnik Skupštine jer su, kaže, još prije nove godine izborom novog predsjednika stranke, planirali Klisovića za tu poziciju. Riječ je o iskusnom diplomatu, nemamo puno ljudi u SDP-u za te poslove i on je savršen izbor za tu dužnost, dodao je.

Naveo je i da su tek jedna ili dvije rasprave bile kritične prema odluci Predsjedništva o raspuštanju vodstava stranačkih organizacija u četiri najveća grada, dok ostali smatraju da, iako to nisu popularne mjere, nažalost, nema drugog izlaza. Većina rasprava išla je u pravcu podrške odluci Predsjedništva, kazao je Đujić.

O raspuštanju vodstva zagrebačkih SDP-ovaca četvero je glasalo protiv, uz jedan suzdržan glas, a među protivnicima bio je i dosadašnji predsjednik te organizacije Branko Kolarić. Đujić napominje da se Kolarić nije pobunio nego je iznio svoje viđenje da se ne slaže s raspuštanjem i to je pokušao argumentirati. No, naglasio je, iza njega je cijeli niz drugih članova, čak i veterana poput Miranda Mrsića i Igora Dragovana komentiralo suprotno jer smatraju da je to, nažalost, bilo neophodno.