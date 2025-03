Pauletić: 'Sin je dugo šutio o zlostavljanju. Optužbe o napadu su lažne, smjestili su mi roditelji zlostavljača'

Dodao je da zlostavljača ima više, ali da su dvojica s kojom je razgovarao u petak i zbog kojih je uhićen najgori su od svih i ujedno pokretači mučenja. 'Treći iz grupe odmah je u ponedjeljak, dan nakon moga puštanja iz pritvora, verbalno napao moga sina na školskom hodniku. Pazite, dan nakon afere u kojoj je većina medija mene neopravdano razapela kao nasilnika, odmah mi sina opet napadne zlostavljač', kaže Pauletić.

'Uglavnom je to bilo svakodnevno psihičko maltretiranje praćeno uvredama i teškim ponižavanjem. Nekoliko puta su ga i klepnuli, jednom udarili špicom tenisice u but noge. To nam je tek nedavno priznao. Riječ je o najgorem obliku verbalnog zlostavljanja i izmišljanja odvratnih priča o njemu, kojim ga se počelo svakodnevno zlostavljati prije više od godinu dana, nakon odlaska na ekskurziju na početku 5. razreda. Uz takvo strašno zlostavljanje, a u detalje ne mogu ići iz razloga njegove zaštite, svakodnevno ga se ometa na nastavi na način da dvojica najžešćih zlostavljača, koji su do prije neki dan sjedili iza njega u razredu, uništavaju njegovu školsku opremu, paraju mu knjige, šutiraju pernicu po razredu preko malog odmora i tako dalje. Ipak, uništavanje njegovih školskih potrepština, pa i poneki udarac, to je najmanje bitno u svemu tome, ona mračna izmišljotina koja se stalno ponavlja razlog je za njegovu patnju', opisao je.

On je za sve saznao prije godinu dana, nakon što ga je o tome obavijestila učenica iz starijeg razreda. 'Da je bilo po mome sinu, možda nikad ništa ne bismo ni doznali, on se sramio svega toga. Ja sam tada, kako sam rekao, obavio dva telefonska razgovora s dječacima iz starijeg razreda, koji su te bolesne laži počeli širiti i po drugim razredima, stigmatizirajući tako moga sina u cijeloj školi', rekao je Pauletić.