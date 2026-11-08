Papa Lav stigao u Argentinu, dočekao ga predsjednik koji je njegovog prethodnika zvao 'imbecilom'

Govor prvog pape rođenog u SAD-u mogao bi istaknuti napetosti između Vatikana i Mileija , čiju je politiku štednje Crkva kritizirala zbog njezinih posebno teških posljedica za najsiromašnije. Argentinski predsjednik snažno je podržao i rat protiv Irana, koji je Lav osudio, izazvavši Trumpovo nezadovoljstvo.

Papu su u zračnoj luci Jorge Newbery u Buenos Airesu, pod vedrim nebom, dočekali Milei i vojni orkestar postrojen uz crveni tepih. Predsjednik i papa dugo su se i srdačno rukovali u svojem prvom javnom susretu, koji je protekao u toplom ozračju. Lav je pozdravio i Karinu Milei, predsjednikovu sestru, a potom primio cvijeće od skupine djece okupljene na pisti.

Sedamdesetjednogodišnji papa, koji manje od mjesec dana nakon operacije raka pluća poduzima jedno od najintenzivnijih inozemnih putovanja nekog katoličkog poglavara u posljednjih nekoliko desetljeća, prvi je papa koji posjećuje Argentinu nakon 1987. godine. Do srijede će obići četiri grada. Tijekom turneje po trima državama, koja traje do 17. studenoga, Lav je na svojem posljednjem javnom nastupu u Urugvaju ranije u nedjelju pozvao tamošnje političke čelnike da rade za dobrobit cijele zemlje, a ne samo povlaštene manjine.

Milei je došao na vlast 2023. godine, nakon razdoblja vladavine peronističkog lijevog centra, vodeći kampanju s motornom pilom kao simbolom drastičnih rezova državne potrošnje kojima je obećao stabilizirati javne financije. Lav, koji se tijekom svakog inozemnog posjeta obraća državnim vlastima, obično se koristi odmjerenim diplomatskim jezikom, ali posljednjih je mjeseci postao znatno odlučniji glas na međunarodnoj sceni, kritizirajući smjer u kojem se kreće svjetsko političko vodstvo.

'Svaka Lavova izjava o siromaštvu tumačit će se kao kritika Mileija'

Ne očekuje se da će izravno kritizirati Mileija, ali mogao bi se osvrnuti na pojedine državne politike ili međunarodne događaje, a politički će analitičari pomno proučavati svaku njegovu riječ. „Svaka Lavova izjava, osobito o siromaštvu, ograničenjima tržišta ili sukobljavajućoj političkoj retorici, mogla bi se protumačiti kao neizravna kritika Mileija i dodatno osnažiti postojeće protivljenje vladinoj politici”, rekao je Nicolas Watson, direktor konzultantske tvrtke Teneo.

Milei brani svoju politiku štednje tvrdeći da je to jedini način da se inflacija stavi pod kontrolu. Tijekom provedbe njegova gospodarskog programa godišnja inflacija pala je s više od 200 na 33 posto. No ankete pokazuju da mu popularnost opada uoči izbora sljedeće godine, dok se Argentinci suočavaju s ukidanjem subvencija, otpuštanjima u javnom sektoru i zatvaranjem poduzeća zbog sve manjih kućnih proračuna.

Sukob s desničarima

Tijekom 18 mjeseci pontifikata Lav je odlučno upozoravao na rizike umjetne inteligencije, pozivao svjetske čelnike na humaniji odnos prema migrantima i zahtijevao djelovanje protiv klimatskih promjena, čime se sukobio s Trumpom i drugim desnim političkim čelnicima.

Fortunato Mallimaci, sociolog iz argentinske istraživačke agencije Conicet, smatra da će papin posjet Argentini donijeti osjećaj zajedništva i novu energiju onima koji se osjećaju isključenima zbog Mileijeva gospodarskog programa. Papin raspored u Argentini uključuje posjet centru za skrb o osobama s invaliditetom i zatvoru, čime dodatno naglašava svoju posvećenost društvenim skupinama koje su često marginalizirane.

Jorge Silanes, duhovnik centra Pequeño Cottolengo Don Orione, koji će papu ugostiti u ponedjeljak, rekao je da posjet ima posebno značenje jer su proračunski rezovi smanjili naknade osobama s invaliditetom, dok je siromaštvo i dalje rašireno.

Milei je svojedobno bio poznat po uvredama na račun Lavova prethodnika Franje, Argentinca koji tijekom svojeg 12-godišnjeg pontifikata nijednom nije posjetio domovinu. Iako je Franju nazivao „imbecilom”, Milei je naposljetku pokušao popraviti odnose te ga je posjetio u Vatikanu. „Milei ništa ne dobiva sukobom s Lavom”, rekla je Veronica Gimenez Beliveau, sociologinja sa Sveučilišta u Buenos Airesu. „Mogao bi profitirati ako pokaže da vodi uređenu državu i administraciju”, dodala je.