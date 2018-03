Papa Franjo podržao bi Istanbulsku za razliku od naših biskupa? Potpuno suprotno, evo što kaže o rodnoj ideologiji

Još je Zoran Milanović 2015. U doba dok je još bio premijer kazao kako bi i papa Franjo glasao za Istanbulsku konvenciju. Isto je danas ponovio i Ivica Maštruko, sociolog religije i prvi hrvatski veleposlanik pri Svetoj Stolici. No je li to doista tako? Odstupa li nauk aktualnog poglavara Katoličke crkve od nauka kojeg propagiraju hrvatski biskupi koji su se jasno odredili protiv Istanbulske konvencije zbog uvođenja rodne ideologije preko tog dokumenta? Vjerski portal bitno.net prikupio je sve poruke pape Franje koje ne ostavljaju dvojbe o tome

'Priznavanje dostojanstva muškarca i žene zahtijeva ispravno vrjednovanje njihova uzajamnog odnosa. Kako možemo dobro poznavati konkretno čovještvo koje je dio nas, ako ga ne upoznamo kroz tu razliku? Nemoguće je zanijekati prinos moderne kulture u otkrivanju dostojanstva seksualne razlike. Zbog toga je također vrlo zaprepašćujuće ustvrditi da se sad ta kultura čini kao da je blokirana težnjom za brisanjem razlika, umjesto da se riješe problemi koji ju umrtvljuju. Doista, kada između muškarca i žene stvari idu dobro, dobro idu i svijet i povijest. U suprotnom svijet postaje negostoljubiv, a povijest se zaustavlja', citat je iz govora akademskoj zajednici Papinskoga instituta 'Ivan Pavao II.' za studij braka i obitelji u listopadu 2016.

'Društva moraju pronaći način da nadvladaju podčinjavanje žena, ali pretvarati se kako ne postoje razlike između muškarca i žene ili čak koristiti tehnologiju radi promjene spola osobe nije rješenje… Biološka i psihološka manipulacija razlikom među spolovima, koju biomedicinska tehnologija želi prikazati kao običan ‘osoban’ izbor, što ona nije, prijeti uništiti onaj izvor energije koji dolazi iz veze muškarca i žene koja je čini plodonosnom i kreativnom'. Riječ je o govoru papa Franje pred Općom skupštinom članova Papinske akademije za život iz listopada 2017.

'U Europi, u Americi, u Latinskoj Americi, u Africi, u nekim azijskim zemljama, postoje prave ideološke kolonizacije. I jedna od tih – kažem to jasno s ‘imenom i prezimenom’ – je rodna ideologija! Danas se djecu – djecu! – u školi tome uči: da svatko može birati svoj spol. A zašto to uče? Zato što imaju knjige osoba i institucija koje daju novce. To su ideološke kolonizacije, koje podržavaju i vrlo utjecajne zemlje. I to je užasno. Bog je stvorio muškarca i ženu. Bog je stvorio svijet takvim-i-takvim, a mi činimo protivno', kazao je jasno papa tijekom susreta s poljskim biskupima u Krakovu 27. srpnja 2016.

'Otac iz Francuske nedavno mi je ispričao kako je za stolom razgovarao sa svojim djetetom… Pitao je dječaka što želi biti kada odraste i ovaj mu je odgovorio: Djevojka. Otac je shvatio kako djecu u školi uče rodnu teoriju. To je protiv naravnog zakona. Jedno je kada osoba ima tu sklonost ili čak ima operaciju spola. Ali, nešto je drugo kada djecu u školi tome uče kako bi promijenili njihov mentalitet. I to je za mene ideološka kolonizacija', kazao je pak na tiskovnoj konferenciji na povratku iz Gruzije i Azerbajdžana u listopadu 2016.