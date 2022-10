[VIDEO] Najkraći mandat u povijesti: Liz Truss podnijela ostavku u stranci i odlazi s mjesta britanske premijerke!

Nakon nekoliko tjedana potpunog kaosa u Velikoj Britaniji, ova će država morati ponovno tražiti premijera

Britanska premijerka Liz Truss, nakon višetjednih poziva stranačkih kolega, odlučila je podnijeti ostavku. Odluku je obznanila u izjavi ispred Downing Streeta.

'Preuzela sam dužnost u vrijeme velike ekonomske i međunarodne nestabilnosti. Obitelji i poduzeća bili su zabrinuti kako platiti svoje račune. Putinov ilegalni rat u Ukrajini prijetio je sigurnosti cijelog našeg kontinenta. A našu je zemlju predugo kočio nizak gospodarski rast. Izabrala me Konzervativna stranka s mandatom da to promijenim. Ispunili smo obećanja vezana uz račune za energiju i smanjili nacionalno osiguranje. I postavili smo viziju za visoko rastuće gospodarstvo s niskim porezima. No razumijem da ne mogu ostvariti mandat i ciljeve zbog kojih sam izabrana. Razgovarala sam s kraljem Charlesom te ga obavijestila da podnosim ostavku na mjesto predsjednice Konzervativne stranke. Jutros sam razgovarala i s predsjednikom Odbora 1922, sir Grahamom Bradyjem. Dogovorili smo se da će izbori za novog predsjednika stranke biti dovršeni sljedeći tjedan. To će osigurati da ostanemo na putu ispunjenja naših fiskalnih planova te održanja ekonomske stabilnosti i nacionalne sigurnosti naše zemlje. Ostat ću na mjestu premijerke dok se ne izabere nasljednik', poručila je Truss.