Paketi iz Kine uskoro postaju još skuplji: EU uvodi novi namet od 1. studenog

Tako će se od 1. studenog primjenjivati novi porez na proizvode naručene putem interneta i uvezene u EU. Kako navode u priopćenju iz Europske komisije, radi se o naknadi za rukovanje malim paketima. Visinu naknade odredite će EK, a naplaćivat će ju nacionalna tijela.

Naime, tijekom 2025. godine carinske vlasti obradile su oko šest milijardi paketa iz internetskih trgovina, više od 90 posto paketa došlo je iz Kine . Kako bi smanjila taj priljev, a ujedno smanjila i ulazak jeftine robe na tržište EU, Europska komisija uvodi novu naknadu.

Prije nego što mjera stupi na snagu, mora ju još formalno odobriti Europski parlament.

Iz Komisije ističu kako je cilj pokriti rastuće troškove koji proizlaze iz sve većeg broja malih paketa. Prije svega, troškove inspekcije i praćenja uvoza.

Ovo će ujedno biti druga naknada koja je uvedena za male pakete ove godine. Podsjetimo, od srpnja 2026. plaća se carina na jeftinu robu iz inozemstva. Točnije, plaća se fiksna stopa od tri eura po skupini proizvoda u pošiljci.

Da je to imalo velik utjecaj na naručivanje paketa iz Kine pokazuju podaci iz Francuske. Njihovo ministarstvo gospodarstva poručilo je kako je od srpnja uvoz malih paketa u Francusku pao za do 40 posto.

Nova naknada za rukovanje dio je šire carinske reforme. Osim nje, predviđeno je dodatno olakšavanje globalne trgovine, učinkovitija naplata carina i pooštravanje kontrola nad robom koja nije u skladu s propisima, odnosno opasnom ili nesigurnom robom.