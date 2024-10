Pacijentici u KB Dubrava ugradili printani komad lubanje: Više se ne vidi defekt

“I onda smo se odlučili za ovakav pristup zbog toga što smanjuje rizik od infekcije, od novih komplikacija tijekom operacije. I ne vidi se više taj jedan estetski defekt koji je imala. Puno je lakše, jednostavnije, brže i kvalitetnije za pacijenta napraviti to na ovaj način”, rekao je Dario Orešković, neurokirurg KB Dubrava.

“Nije se radilo u Hrvatskoj od ovog materijala, radi se o PEEK materijalu, polimeru plastike koji je po svojim karakteristikama fizički najsličniji kosti, a po svojim biološkim karakteristikama je iznimno stabilan i ne izaziva nikakve reakcije”, objasnio je Tonko Marinović, pročelnik Zavoda za neurokirurgiju KB-a Dubrava.

Snimke CT-a, kompjutorska rekonstrukcija lubanje i nastaje savršen nadomjestak. Proizvod hrvatskih stručnjaka.

“Prvi put do sada u Hrvatskoj i šire u regiji je napravljen 3D printani implantat od PEEK-a, polietera eterketona. To je biokompatibilni materijal koji se do sad nije mogao printati. Mi smo dobili nacionalni tender za neurokirurgije, za individualne implantate, tako da sad sve bolnice u Hrvatskoj mogu naručiti”, rekao je Miodrag Katalenić, direktor CATEH-a.