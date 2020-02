'Oživljavanje europske perspektive za zemlje regije bit će velika ostavština našeg predsjedanja'

Podizanje teme proširenja na zemlje jugoistočne Europe na najvišu razinu u EU-u i promjena ozračja po tom pitanju bit će jedna velika, pozitivna politička ostavština hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a, izjavio je u nedjelju navečer u Bruxellesu premijer Andrej Plenković.

"To znači da smo mobilizirali članice EU-a za ovu temu do razine koja do sada nije postojala. Za nas je najvažnije da prije zagrebačkog sastanka riješimo pitanje otvaranja pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom i nastojat ćemo da se takva odluka donese u ožujku", rekao je Plenković.

Plenković je rekao kako želi da Komisija u Zagrebu predstavi snažan investicijski paket za zemlje jugoistoka Europe, da sastanci na vrhu između EU-a i zemalja iz toga područja budu barem svake dvije godine te da te zemlje postupno ispunjavaju kriterije za članstvo i podižu životni standad svojih građana i da na taj način polako idu prema članstvu u EU-u. "Mislim da će to biti jedna velika, pozitivna ostavština hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a za nama susjednih šest zemalja", rekao je Plenković.

Plenković je rekao da će sljedeći tjedan, tijekom sastanka na vrhu 27 članica EU-a, imati prigodu razgovarati s predsjednicima vlada Danske i Nizozemske, koje su u listopadu također imale rezerve prema otvaranju pregovora s Albanijom. Francuska, koja se najviše protivila, sada je promijenila stajalište, nakon što je Komisija predložila novu metodologiju pristupnih pregovora.

Također je rekao da će tijekom hrvatskog predsjedanja nastojati riješiti pitanje vizne liberalizacije za građane Kosova. "Hrvatska smatra da je Kosovo ispunilo kriterij za ukidanje viza. Postoji nekoliko zemalja koje ne dijele taj stav, ali vjerujem da bismo kroz intenzivne razgovore u okviru Vijeća i u općenito poboljšanoj atmosferi mogli naći rješenje za važno pitanje za građane Kosova", rekao je Plenković.