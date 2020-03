Ovo su sve mjere Vlade za pomoć gospodarstvu u doba koronavirusa

Vlada je u utorak donijela zaključak o mjerama za pomoć gospodarstvu zbog epidemije koronavirusa, kojih ima ukupno 63, obuhvaćaju gotovo sve gospodarske resore Vlade, a glavni cilj im je očuvanje radnih mjesta i isplate plaća

Ministar financija Zdravko Marić istaknuo je da su mjere očekivane te usklađene s gospodarskim udruženjima i sindikatima, kao i sa zajedničkim europskim naporima za suzbijanje ekonomskih šteta od koronavirusa.

Prvi set mjera, po njegovim riječima, horizontalnog je karaktera i odnosi se na one koji već osjećaju ili će tek osjetiti posljedice epidemije. To se odnosi na odgodu plaćanja javnih davanja, konkretno odgodu plaćanja poreza na dohodak i poreza na dobit te doprinosa na plaće i to na tri mjeseca, uz mogućnost produženja na još tri, a nakon toga omogućuje se obročna otplata duga na 24 mjeseca.