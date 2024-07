Ovo je ponuda s ljevice: Tko bi mogao biti novi francuski premijer?

Tjednima se raspravljalo samo o mogućnosti da krajnja desnica preuzme vlast po prvi put u modernoj povijesti Francuske. No na iznenađenje svih, Nova narodna fronta, na brzinu sklopljen savez između četiriju glavnih ljevičarskih stranaka — socijalista, Zelenih, komunista i pokreta Nepokorena Francuska (LFI) Jean-Luca Mélenchona — izbila je na prvo mjesto, dok je Nacionalno okupljanje Marine Le Pen pala na treće mjesto.

Kada bi se odabir ostavio Nepokorenoj Francuskoj, oni bi sigurno kao potencijalnog premijera istaknuli predsjednika stranke Mélenchonona. No, zbog podjelama sklonog pristupa politici i tvrdolinijaškog stava o pitanjima od gospodarstva do rata u Gazi on je postao toksičnim za umjerene birače. Čelnici drugih stranaka Nove narodne fronte bili su nepokolebljivi tijekom kampanje da neće podržati 72-godišnjeg vođu za premijera.

Iznesena su i druga imena lojalista Nepokorene Francuske - uključujući koordinatora pokreta Manuela Bomparda; predsjednice kluba zastupnika Mathilde Panot; te dužnosnika u usponu Clémence Guetté; ili Eric Coquerel.

Bivši ljevičarski prvaci koji se nisu pokorili Mélenchonu

Do potencijalne premijerske pozicije, prva prepreka Mélenchonu mogla bi doći od zastupnika koji su se nekoć borili uz njega, ali su u međuvremenu prekinuli veze s njim. Takvi bi kandidati mogli tvrditi da su ideološki usklađeni s dominantnom strankom unutar Nove narodne fronte, ali izazivali bi manje podjela od Mélenchona.

To uključuje Françoisa Ruffina, bivšeg novinara i redatelja koji se nada kandidirati na sljedećim predsjedničkim izborima, a koji je kritizirao Nepokorenu Francusku zbog, kako je opisao, nedostatka prisutnosti u francuskim ruralnim područjima, a Mélenchona je nazvao 'teretom'.