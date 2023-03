Otvoreno uoči prosvjeda medicinara: 'Došli smo do kraja, sustav samo što se nije urušio'

Kako riješiti nagomilane probleme u sustavu zdravstva? Koje su ključne reforme potrebne da bi sustav prestao stvarati dugove, a pacijenti dobili bržu i bolju skrb? Zašto prosvjeduju liječnici? Čime su nezadovoljne medicinske sestre? Ovo su neka od pitanja na koja se odgovaralo u emisiji Otvoreno

'Krahirali već jesmo, a krahirat ćemo i idućih pet godina. Idućih pet godina otići će i steći pravo na mirovinu od 5500 do sedam tisuća medicinskih sestara. A u sustav ih ne dolazi dovoljno. To je katastrofalno stanje što se tiče medicinskih sestara', kaže Anica Prašnjak, predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara dodajući da već godinama upozoravaju da se treba povećati kvota upisa medicinskih sestara.

'Kroz godine raste broj pacijenata. Imate prosjek od 1500 do 3000 ljudi tijekom ljeta prođe kroz Hitni prijem. Dostižemo i brojku od oko pet do šest tisuća operativnih zahvata tijekom mjeseca', ističe, dodajući da je ipak financijska situacija u OB Pula solidna te da su godinu završili pozitivno. Što se tiče organizacije poslovanja, ističe da su prošle godine upogonili novu bolnicu. 'Morali smo reorganizirati da bi se prilagodili novim prostorima. Sustav se kroz godine kontinuirano mijenja, ali događaju se sve veće aktivnosti. Svaka godina je de facto jedan segment reforme'.

Veliki je problem čekanje na određene pretrage. Spomenut je slučaj pacijentice koja je dobila termin za magnetsku rezonancu četiri mjeseca nakon termina operacije, a magnetska rezonanca je bila preduvjet za operaciju.

'Za onkološke pacijente, ne mogu reći da se ljude odgađa. To nema opravdanja, ako se to događa, to je odgovornost uprave u kojoj se to dogodilo. Također, ljudi su stariji, bolesniji. Za postavljanje dijagnoze rade se i tri pregleda, a prije se radio jedan', Renata Čulinović-Čaić napominjući opet da su veliki problem prekovremeni.

'Ne možete efikasno pružiti pomoć i uslugu pacijentu nakon tri sata rada ili nakon 27 sati rada. Došli smo do kraja, sustav samo što se nije urušio. Da mi ovako ne radimo, sustav bi se već urušio'. U subotu se održava veliki prosvjed. 'Želimo ljudima ukazati na katastrofalnu situaciju u zdravstvu. Molim gospodina premijera da nas podrži, da shvati problem. On je taj koji to treba rješavati. Sutra može biti prekasno', kaže Čulinović-Čaić.