Otvoreno o stanju u Zagrebu: 'Priče o privatizaciji Holdinga su lažne, ja to moram odmah demantirati'

Kakvo je stanje u Zagrebačkom holdingu? Zašto su smijenjeni čelni ljudi te gradske megatvrtke? Kakvo je stanje zagrebačke gradske blagajne? Jesu li rezovi donijeli ozbiljne ili samo kozmetičke uštede? Što je pokazao posljednji potop na Trešnjevci? Kako obnoviti derutnu gradsku infrastrukturu?

Sve su to bile teme HRT-ova Otvorenog u kojem su gostovali Ivana Kekin , potpredsjednica zagrebačke Gradske skupštine (Nova ljevica ); Davor Filipović , zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini (HDZ); Joško Klisović , predsjednik zagrebačke Gradske skupštine (SDP); Ljubo Jurčić , bivši predsjednik NO Zagrebačkog holdinga; Renato Petek , zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini (nezavisni) i Goran Penić , novinar Jutarnjeg lista.

- Oni su otišli jer nisu pokazali da mogu timski raditi. S obzirom na to da je Holdingu potrebno hitno opsežno i dubinsko restrukturiranje cjelokupnog poslovanja držimo da je timski rad jedini način da se to izvede. I gospodin Samodol i Vuković nisu mogli surađivati niti s novim članovima uprave niti s Nadzornim odborom niti s gradskom upravom. To je nesukladno ciljevima koji su ispred nas i zato im se zahvalilo na suradnji, rekla je Kekin. Filipović je podsjetio kako je Tomašević rekao kako neće klijentelistički kadrovirati. - A imamo situaciju u DB Srebrnjak gdje je imenovan ravnatelj koji je kumski povezan s predsjednicom Upravnog vijeća, istaknuo je Filipović. Smatra da je potrebno pogledati što se dogodilo u Holdingu. - Posljednji događaji se mogu promatrati kao potpuno razotkrivanje nesposobnosti Tomaševića da upravlja velikim sustavom i kao podjelu izbornog plijena platforme Možemo, dodao je.

- Iz medija ste mogli vidjeti da član nadzornog odbora gospodin Bajakić, čija je sestra onaj povjerljivi javni bilježnik iz afere "Javni bilježnik", htio upravljati Holdingom i miješati se u posao Uprave i to uprava nije dozvolila. I što se na kraju dogodilo? Tomašević je stao na stranu svog partijskog kolege i on je ostao tu i otjerana je Uprava. Ja članove uprave ne poznajem, međutim gotovo svi ljudi koje poznajem, a stručni su , ni na koji način nisu doveli u pitanje stručnost i poštenje tih ljudi. Ono na što trebam skrenuti pozornost je da sam u sedmom mjesecu na gradskoj skupštini pitao Tomaševića je li njemu u redu da je osoba koja je povezana s 43 poslovna subjekta prema jednoj poslovnoj bazi, koja je među ostalim bila i predsjednik nadzornog odbora propale Tesla banke da kao takav bude predsjednik NO on mi se na to smijao. Prema tome, čuli smo neke priče o potencijalnoj privatizaciji, te privatizacije rade i oni koji se bave i investicijama i time se bavi gospodin Bajakić. Ovdje se postavlja pitanje je li se Bajakić upliće sam ili se izvršavaju Tomaševićevi nalozi. To je jako bitno. Svakom članu NO je primarni zadatak štititi interes društva. Ovdje vidimo da se interes društva ne štiti nego štoviše svaki dan imamo štetu.Ne bacaju se klipovi pod njih , oni su sami birali ljude i sami ih otjerali jer nisu očito izvršavali ono što se od njih tražilo, detaljno je iznio svoje mišljenje Filipović.

Reagirala je Kekin. - Izneseno je niz neistina. Jasno mi je da HDZ bira ljude po ključu raznoraznih usluga, vraćanja usluga pa ih onda mora ostavljati na određenim mjestima jer su to upravo klijentelistički dogovori. Mi to ne radimo. Mi biramo ljude po ključu stručnosti i po ključu da izvršavaju procese za koje su zaduženi. Kada vidimo da nešto šteti procesu koji je od javnog interesa, a restrukturiranje Holdinga to definitivno jeste, onda maknemo te iste ljude. Priče o privatizaciji su apsolutno lažne, ja to mogu odmah demantirati. Dakle, definitivno se ne ulazi u privatizaciju niti jednog poduzeća Holdinga, uzvratila je Kekin.