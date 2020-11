Otvoreno o BiH: SAD se vraća na ovaj prostor; ima još dosta zainteresiranih

U studenom 1995. Daytonski sporazum donio je kraj rata u Bosni i Hercegovini. 25 godina poslije BiH i dalje je duboko podijeljena zemlja, a politička razilaženja i nemogućnost dogovora priječe napredovanje prema euroatlantskim integracijama i boljem životu. Koja je ostavština Daytona? Što treba mijenjati? Što su donijeli lokalni izbori i što očekivati u prosincu na izborima u Mostaru nakon 12 godina? Koji plan za BiH imaju svjetske sile?

'Tu prvenstveno mislim na bošnjačku i srpsku politiku, a hrvatska politika je bila najbliža Daytonskom sporazumu jer je on štitio Hrvate kao najmalobrojniji narod u BiH. Danas se sastalo Vijeće za nacionalnu sigurnost, a jedan od zaključaka jest daljnja potpora Hrvatima u BiH i potpora prema "duhu i slovu" Daytonskog sporazuma. To je zajednički stav premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića'.

'Ali on zapravo ometa procese, stvara iluziju da će netko sa strane nešto riješiti, umjesto da se kroz demokratske procedure dođe do rješenja, svi očekuju da bi se to moglo riješiti uz pomoć nekih stranih sila i odluka visokih predstavnika. Ne sjećam se niti jednog poteza Valentina Inzka da je napravljen da je imao ikakvog smisla i da je napravljen na dobrobit BiH'.

Alma Čolo slaže se da je potreban konsenzus kako bi BiH išla naprijed te da se moraju poštovati međunarodne obveze, među kojima je i presuda Europskog suda za ljudska prava.

'Znate za presudu u slučaju Sejdić i Finci protiv BiH, stoji da je BiH dužna osigurati svim građanima na fer i demokratske izbore, i da svi imaju pravo da budu birani i da predstavljaju. Naravno da se konstitutivnost naroda ne osporava iz Sarajeva. Mi to nikako ne osporavamo, ali je vrlo teško osigurati legitimno predstavljanje Hrvata i pravo svih građana da budu predstavljeni u organima i strukturama vlasti u BiH u skladu s praksom Europskog suda za ljudska prava'.

"Biden će obnoviti interes SAD-a za ovaj prostor"

Novoizabrani predsjednik SAD-a Joe Biden kroz povijest je bio povezan s BiH pa se logično pitanje postavlja - kakva će biti politika SAD-a prema susjednoj državi.

'S njegovim dolaskom obnavlja se jedna vrsta partnerstva između SAD-a i EU-a, a to je davalo rezultate u prošlosti, a protekle četiri godine to je stavljeno sa strane. Biden je dobar poznavatelj prilika na zapadnom Balkanu. I on je predlagao da se zaustavi agresor tijekom rata u BiH. Vjerujem da će on obnoviti vrstu interesa SAD-a prema ovom prostoru, da će ponuditi ruku suradnje Europskoj uniji. Ipak o tipu medijacije, za sada je prerano govoriti', ističe Tonino Picula dodajući da postoji i interes Kine, Rusije te Turske za situaciju u BiH.

Lučić dodaje da stvari treba riješiti u skladu s Ustavom.

'Meni je, kao državljaninu BiH, možda malo važniji Ustav BiH nego presude europskih sudova. Ali to jedno ne isključuje, adekvatnom promjenom izbornog zakona mogu se riješiti svi ti problemi. Znači i načelo legitimnog zastupanja i da svi građani mogu biti birani. Nije problem da Hrvati izaberu gospodina Fincija za člana Predsjedništva, no bitno je da ga oni izaberu, a ne netko drugi', zaključuje.