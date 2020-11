Borrell: BiH treba mijenjati ustav, najvažnija je provedba presude 'Sejdić-Finci'

Aktivno i pasivno biračko pravo u BiH mora se osigurati svima, a ne samo pripadnicima konstitutivnih naroda i to je neizostavna zadaća koju BiH mora obaviti želi li postati članica Europske unije, poručio je potpredsjednik Europske komisije i šef europske diplomacije Josep Borrell

"Treba omogućiti svakome da se može kandidirati, a ne samo pripadnicima konstitutivnih naroda", kazao je Borrell dodajući kako je stoga i nužno mijenjati ustav BiH jer članica EU ne može biti država čiji građani zbog svoje pripadnosti ili nepripadnosti nekoj nacionalnoj skupini ne mogu biti kandidati na izborima.

Kao i tijekom istupa u Sarajevu proteklog vikenda Borrell je upadljivo izbjegao komentirati moguće izmjene izbornog zakona koje bi se odnosile na "slučaj Komšić", odnosno na zahtjeve HDZ-a da se Hrvatima u toj zemlji osiguraju mehanizmi koji će osigurati da oni sami biraju hrvatske dužnosnike u tijelima vlasti.

Borrell je u intervjuu ipak istaknuo kako se "nacionalno" uvijek promatra s nekim negativnim prizvukom te se u današnjoj EU stvari više promatraju iz perspektive lokalnih zajednica i građanstva, radije nego nekog nacionalnog identiteta.

"Naravno da identitet treba čuvati, ali on je pluralna kategorija. Ja sam Katalonac, Španjolac, Europljanin. Sve su to moji identiteti. I oni nisu međusobno suprotstavljeni", kazao je Borrell dodajući da to što je netko Hrvat, Srbin ili Bošnjak ne smeta da on istodobno bude Bosanac i Hercegovac i Europljanin.

Europa, pojašnjava Borrell, ne poništava nikakav identitet jer je on važan, no treba znati kako on može postati i opasno oružje ako gurate identitet do svojih limita i mislite da je to nespojivo s nečim drugim i to onda postane istinska prijetnja.

Borrell je poručio kako će u njegovom budućem djelovanju Balkanu vjerojatno posvetiti više pozornosti, jer se ne može dopustiti da taj dio kontinenta ostane njegova crna rupa, kao što se ne može dopustiti da BiH bude"propala država".

"Jasno nam je da budućnost Balkana leži u EU. Bez obzira na pokušaje i Kine i Rusije, pa i SAD da nametnu svoj utjecaj i budu značajni akteri, u biti nitko od njih ne može ponuditi ništa tolike važnosti kakva je europska perspektiva i članstvo u EU", poručio je Borrell. Dodao je kako se ipak od nove administracije Joea Bidena očekuje snažno američko partnerstvo u regiji.

Europski sud za ljudska prava je u prosincu 2009. presudio kako BiH krši prava svojih građana koji su pripadnici nacionalnih manjina jer im ne dopušta kandidiranje za članove Predsjedništva BiH niti za zastupnike u gornjem domu, Domu naroda, državnog parlamenta. Unatoč inzistiranjima međunarodne zajednice i posredovanju dužnosnika EU ta presuda do danas nije provedena.