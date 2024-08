Otkriveni detalji: Trajekt je uskoro trebao na remont, rampa je popustila: 'Jadrolinija tuguje'

Danijel Crnković iz JVP-a Lošinj za Danas.hr je izjavio: "Po ovome šta smo čuli oni su imali nekakav kvar i da su nešto radili, a ja to ne mogu potvrditi jer ne znam detalje. I onda se desilo to što se desilo. Pala je rampa i usmrtila ljude. 1 čovjek je povrijeđen, završio u moru i njega smo izvlačili. Pošto smo u blizini čuli kad se nesreća dogodila i izašli smo van i pozvali druge službe", rekao je Crnković.

Rampa je popustila

Reporterka RTL-a Danas, Maja Brkljača, izvijestila je s mjesta tragedije s najnovijim informacijama. "Svi ljudi koji su bili na tom trajektu potpuno su šokirani. Trajekt je, neslužbeno saznajemo, u 15:10 stigao iz Zadra. Po protokolu iskrcao je putnike pa vozila, jer to je red kojim se ide upravo zbog sigurnosti, a do povratka tog trajekta nazad prema Zadru bilo je još više od sat vremena. On je u 16:30 trebao ponovno isploviti pa su navodno zaposlenici Jadrolinije htjeli podići tu rampu za vozila.

Međutim, u jednom trenutku, zasad iz neutvrđenih razloga ona je popustila, poklopila trojicu nesretnika, jednog zakačila. On je pao u more i to je osoba koja je spašena. Ozlijeđenom je do dolaska helikoptera pomoć pružio kopneni tim s Lošinja. Helikopter je došao u 16:20 gdje ga je odvezao u riječki KBC. Tamo je stigao u 17:15 minuta. On je van životne opasnosti i stabilno je", kazala je reporterka RTL-a.

Brod je uskoro trebao na redoviti remont

"Tehničke svjedožbe broda su uredne, a uskoro je trebao na redoviti remont."

Dodao je kako je trajekt imao valjane tehničke svjedožbe za plovnost broda koje su istjecale u studenom te da su se pripremali za redoviti odlazak u remont u brodogradilište. "Istraga je u tijeku i o detaljima ne mogu govoriti. Moramo doraditi nautičku i sigurnosnu istragu, a mora doći i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom promet. Tako da ćemo uskoro znati što je bio uzrok ove nesreće," zaključio je.

Predsjednik Uprave: Jadrolinija tuguje, stradali pomorci s područja Splita i Zadra

Nakon nezapamćene nesreće u Malom Lošinju, predsjednik Uprave Jadrolinije David Sopta rekao je da Jadrolinija tuguje zbog trojice poginulih pomoraca, dvojicom iz područja Splita i jednim iz Zadra, da je ozlijeđeni u riječkom KBC-u stabilno te da s trajektom Lastovo nikad nije bilo problema.

"Jadrolinija tuguje, svi smo duboko potreseni ovim tragičnim činom", rekao je Sopta u nedjelju za Dnevnik Nove TV i izrazio duboku sućut obiteljima stradalih.

Sopta je izvijestio je da su poginuli vođa stroja i dvojica kormilara, a četvrti koje je ozlijeđen, prevezen je helikopterom u riječki KBC i stabilno je.

"Svi stradali pomorci su hrvatski državljani, dvoje pomoraca su iz predjela Splita, a jedan iz Zadra. Očevid je u tijeku, a mi smo ovdje stigli dati podršku ostaloj posadi i zapovjedniku i pratimo tijek događaja", rekao je Sopta koji je stigao na mjesto nesreće u Mali Lošinj.

Najavio je da će posadi biti osigurana psihološka pomoć jer su pod šokom. "Svima ćemo pomoći, svim mogućim sredstvima, da se oporave", dodao je.

Na pitanje novinara je li prije bilo problema na tom brodu koji je star više od 50 godina, Sopta je odgovorio da nikad nije bilo problema s tim brodom. "Ali, dopustite dan tuge i sućuti pa ćemo to drugi put komentirati", dodao je i naveo da najprije treba vidjeti što se dogodilo.

"Hajdemo danas ovo pregrmjeti i vidjeti što se desilo pa ćemo lako oko odgovornosti", odgovorio je na pitanje vidi li u svemu svoju odgovornost.

Sopta kaže da su se u Jadroliniji čuli s obiteljima stradalih pomoraca, ali da će sutra s njima i osobno razgovarati.

Očevid je i dalje u tijeku.

Na Jadrolinijinim službenim stranicama stoji da je "Lastovo" trajekt za lokalne linije klasificiran kao ro-ro putnički brod. Izgrađen je 1969. u Japanu za japanskog naručitelja gdje je zaplovio pod imenom Ishizuchi. Brod 1978. godine postaje dijelom Jadrolinijine flote. Najčešće plovi na linijama splitskog okružja. Dužina trajekta je 72,7 metara, gaza 3,7 metara i širine 13,7 metara.

"Jadrolinija" ima 39 trajekata, dva trajekta na međunarodnim linijama, 12 katamarana i četiri klasična broda, a godišnje preveze 12 milijuna putnika i 3,5 milijuna vozila.