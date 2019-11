Otkrivena spomen ploča zapovjedniku napada na Vukovar; žestoko reagirala Građanska Vojvodina

U vojnom kompleksu Vojske Srbije (VS) u Novom Sadu u petak je, u sklopu obilježavanja dana 1. brigade Kopnene vojske VS-a, otkrivena spomen-ploča zapovjedniku Novosadskog korpusa general-majoru Mladenu Bratiću, koji je predvodio napad postrojbi bivše Jugoslavenske narodne armije (JNA) na Vukovar, te poginulim vojnicima tog korpusa.

U nazočnosti tridesetak časnika VS-a, te čelnika pokrajinske i gradske vlasti, predsjednik vojvođanske vlade Igor Mirović ocijenio je da se danas odaje počast uz sjećanje na "one koji su dali svoj život izvršavajući časno zadaće koju je postavilo zapovjedništvo države koju smo branili u teškim trenucima".

Reagirajući u četvrtak na najavljeno otkrivanje spomen- ploče, koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina ocijenila je to kao „ruganje žrtvama ratnih zločina, etničkog čišćenja i genocida iz devedesetih godina“.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u petak je u Ženevi, komentirajući otkrivanje spomen ploče generalu bivše JNA Mladenu Bratiću koji je zapovijedao napadom na Vukovar, rekao da Hrvatska ima ulice nazvane po Mili Budaku, dužnosniku Nezavisne države Hrvatske, saveznice nacista u 2. svjetskom ratu.

"Pitali su me novinari iz Srbije kako nije sramota hrvatske novinare pitati me za to dok u Hrvatskoj postoje ulice Mile Budaka", rekao je Vučić.

Hrvatska je u petak prosvjedovala kod srbijanskih vlasti zbog spomenika generalu bivše JNA koji je vodio napad na Vukovar 1991. i pozvala Beograd da prestane veličati zločine.

U diplomatskoj noti veleposlanstvu Srbije u Zagrebu, Ministarstvo vanjskih poslova osudilo je taj čin i pozvalo srbijanske vlasti da prestanu relativizirati i veličati zločine.