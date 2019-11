Plenković: Rekao sam Vučiću, dobit će diplomatsku notu zbog spomenika zapovjedniku napada na Vukovar

Činjenica da se u Novom Sadu otkriva spomenik čovjeku koji je bio zapovjednik u Vukovaru u kojem je ubijeno 2.200 ljudi bit će predmet formalnog protesta Srbiji i to sam već rekao srpskom predsjedniku Vučiću, izjavio je Andrej Plenković novinaru Hrvatske televizije u Ženevi gdje sudjeluje u radu sastanka Svjetskog ekonomskog foruma na temu Zapadnog Balkana

U Novom Sadu u petak Vlada Srbije otkriva spomen ploču generalu bivše JNA Mladenu Bratiću, koji je zapovijedao napadom na Vukovar što su u Hrvatskoj, ali i civilnom sektoru Srbije nazvali ruganjem žrtvama ratnih zločina, etničkog čišćenja i genocida iz devedesetih godina.

Ranije tijekom dana ovaj čin osudio je i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

"To je skandalozno i to najoštrije osuđujemo, ako se to uopće dogodi", rekao je Grlić Radman novinarima u Rijeci, prvome gradu u kojem je počelo predstavljanje hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije.

"On je zapravo ratni zločinac, poginuo je napadajući tuđu zemlju, našu zemlju, hrvatski grad Vukovar", rekao je šef hrvatske diplomacije.

Otkrivanje spomen ploče ratnom zločincu sigurno ne pridonosi stabilizaciji i dobrosusjedskim odnosima. "Nama je neprihvatljiv i neshvatljiv taj smjer u vanjskoj politici kojim Srbija ide", rekao je.

Srbija se mora suočiti sa svojom prošlošću, okrenuti se izgradnji demokratskog društva, vladavine prava i prava nacionalnih manjina, rekao je podsjetivši da Srbiju "upravo na to upozoravaju čelnici EU-a", zaključio je Grlić Radman.