Otkriven krivac za požar u covid bolnici u Tetovu s 14 poginulih: 'Ne kupujte jeftine turske i kineske produžne kabele'

Vještaci makedonskog ministarstva unutrašnjih poslova utvrdili su da je uzrok požara u modularnoj covid bolnici u Tetovu, u kojemu je početkom rujna smrtno stradalo četrnaest osoba, pregrijavanje u razvodnoj kutiji produžnog kabela u koji je bio uključen defibrilator, ali i punjači za mobitele te drugi uređaji

Forenzičari su utvrdili i konstrukcijski defekt zbog kojega se vatra širila velikom brzinom, a to je da u potkrovlju prostora zgrade nema pregrada između prostorija i hodnika, što bi usporilo njezino širenje.

U javnom tužiteljstvu ističu kako je ovo vještačenje samo jedan od do sada dostavljenih dokaza te najavljuju da se očekuju izvješća i podaci za koje su izdali naloge i upute drugim nadležnim institucijama, kao i vještačenje ekipe vještaka iz Njemačke. Nakon toga će donijeti odluku o daljnjem postupanju.

Premijer Zoran Zaev nije komentirao izvješće, jer tvrdi da ga nije vidio, prenosi televizija Telma. Podsjetimo, čelnici bolnice, ali i makedonski ministar zdravstva Venko Filipče nakon požara podnijeli su ostavku, no ona nije prihvaćena.

Profesor s Tehničkog fakulteta u Bitoli Dejan Trajkovski komentirao je na Facebooku kako je pouka ovog tragičnog incidenta jednostavna - ne kupovati jeftine produžne kabele.

'Produžni kabel je možda bio neispravan (na tržištu se prodaju turski i kineski produžni kabeli loše kvalitete s tankim vodičima i tankim, lošim kontaktima), ali do pregrijavanja dolazi postupno, utikač mora biti topao na dodir i miris spaljenog bakelita morao se osjetiti prije nego što se zapalio. Najjednostavnije je bilo ukloniti utikač iz utikača kad se pojavio takav miris, no tada osoblju to vjerojatno nije bilo jasno. U svakom slučaju, ako je produžni kabel bio ravan (standardno), električno ožičenje u zidu također standardno, a osigurači ispravni, nije postojala mogućnost paljenja kabela, čak i ako je defibrilator neispravan. Zaključak: nikada ne kupujte jeftine produžne kabele s tržišta, a najbolje ih je uopće ne koristiti, već sve uređaje spojiti izravno u zidne utičnice', piše Trajkovski.