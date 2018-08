Otkirivamo što će biti sa zagrebačkim mostovima: Čak na onom najmlađem pojavile se pukotine u pilonima

Nakon urušavanja vijadukta u Genovi, u fokus su došli zagrebački mostovi koji vape za obnovom. Problem na koji je tportal ranije višestruko upozoravao, nakon talijanske tragedije napokon je dobio zasluženu medijsku pažnju. Možda je i to razlog zbog kojeg smo iz Grada Zagreba dobili iscrpan odgovor o stanju i planu ulaganja u zagrebačke mostove

Most slobode

Most mladosti

Na glavnom rasponskom dijelu Mosta mladosti (most koji premošćuje rijeku Savu) i na sjevernom prilaznom vijaduktu Mosta mladosti sanirani su vijenci i pješačke ograde mosta na način da su na nizvodnoj i uzvodnoj strani mosta promijenjeni vijenci i čelična pješačka ograda, a uz kolnik je obnovljena čelična odbojna ograda. Spomenuti radovi izvedeni su u ukupnoj dužini od 440 m 2009. godine. Godine 2004. izvršena je sanacija čeličnih sanduka rasponske konstrukcije mosta, kojom prilikom je promijenjena odvodnja oba kolnika mosta i obnovljena antikorozivna zaštita unutarnjih čeličnih ploha oba sanduka. Sanacija je izvršena 2010. godine. Vrijednost radova bila je 2 milijuna kuna.

Savski most

Domovinski most

Postavit će se nova hidroizolacija, novi asfalt, novi rubnjaci i nove pješačke staze. Obnovit će se korodirali beton rasponske konstrukcije, podgleda, stupova i naglavnih greda. Bit će sanirana pristupna stubišta na most. Promijenit će se sustav odvodnje i sanirati kanalizacija mosta do gradske kanalizacije. U prošloj godini (2017.) raspisan je natječaj za izradu istražnih radova i projekta sanacije. Procijenjena vrijednost radova iznosi 25 milijuna kn (bez PDV-a).

Svrha izvanrednog održavanja ovog cestovnog objekta je produljenje životnog vijeka konstrukcije, zadovoljenje nosivosti za pješačko opterećenje, te omogućavanje ograničenog prometa vozila javnog gradskog prijevoza mostom (naizmjenični promet jednim prometni trakom autobusima ZET-a).

Sukladno navedenom, po izradi projektno-tehničke dokumentacije i revizije iste od strane ovlaštenog gospodarskog subjekta, Grad Zagreb će u skladu s Programom održavanja javnoprometnih površina, javnih objekata, javne rasvjete, te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba i planom nabave u tekućoj godini pokrenuti javno nadmetanje za odabir izvođača gore navedenih radova.

Procijenjena vrijednost sanacije i ojačanje rasponske konstrukcije iznosi 20 milijuna kuna.

Jadranski most

Obnovljena je sva bravarija (ulazna vrata i čelične stijene) Jadranskog mosta na način da su pojedina čelična vrata i stijene zamijenjeni novima i u cijelosti je obnovljena antikorozivna zaštita.

U tijeku je izrada projektno tehničke dokumentacije vezane uz sanaciju dva južna vijadukta i zajedničke upornjačke prostorije Jadranskog mosta i južne upornjačke prostorije ukupne dužine 90 m + 30 m = 120 m na kojima treba izvršiti cjelovitu sanaciju.

Projektom se predviđaju sljedeće aktivnosti: pješačke ograde, čelične odbojne ograde, prijelazne naprave itd. Postava nove hidroizolacije, novog asfalta, novih rubnjaka i sanacija pješačke staze. Obnovit će se degradirani beton rasponske konstrukcije, podgleda, stupova i naglavnih greda. Isto se odnosi i na upornjačku prostoriju. Bit će sanirana pristupna stubišta na most, te će se promijeniti kompletan sustav odvodnje mosta. Procijenjena vrijednosti radova iznosi 20 milijuna kuna (bez PDV-a).

U tijeku je izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za sanaciju dotrajalih prijelaznih naprava procijenjene vrijednosti dva milijuna kuna.

Podsusedski most

Kolnik Podsusedskog mosta saniran je u 2009. godini, gdje je promijenjen dotrajali asfalt i hidroizolacija kolničke ploče, a kolnička ploča očišćena je od korozije i nanesen je novi antikorozivne zaštite, promijenjene su prijelazne naprave kolnika i sanirana je stara ograda pješačkih staza (3.6 milijuna kuna bez PDV-a).

Saniran je srednji stup (u koritu rijeke Save) Podsusedskog mosta. Stup je bio podlokan, te se pristupilo radovima u svrhu sanacije i ojačanja nosivog konstruktivnog elementa mosta. Tom prilikom pojačano je temeljno tlo postavom 102 mikropilota, saniran je temelj stupa dodatkom armirano betonske obloge, sanirano je tijelo stupa ubrizgavanjem cementnog morta u stup i stup je obložen krupnim kamenom radi smirivanja vode oko stupa. Radovi su izvršeni 2014., 2015. i 2016. godine. Vrijednost radova iznosila je 3.2 milijuna kuna bez PDV-a.

Trenutno je u tijeku sanacija Samoborskog stupa Podsusedskog mosta u koritu rijeke Save. Izrađen je pristupni put i plato od kamenog nabačaja, pobijano je čelično žmurje oko stupa i 26 pilota na koje je zavarena čelična potkonstrukcija.

Hidrodemoliranjem uklonjen je sav degradirani beton temelja stupa do zdravog betona, te su ubušeni mikropiloti dubine 3 do 4 m oko temelja stupa (102 komada). U rupe mikropilota se utiskuje beton pod tlakom 3 do 4 bara radi ispune šupljina u temeljnom tlu. Radi se armiranobetonska naglavna greda oko temelja stupa i svih 102 mikropilota.

Trenutno se oko ranije hidrodemoliranog temelja stupa postavlja armatura, oplata i vrši se betoniranje zaštitne obloge temelja stupa. U tijelu stupa buše se rupe, vrši se injektiranje tijela stupa posebnim cementnim mortom radi ojačanja tijela i temelja stupa. Na kraju se stup oblaže velikim gromadama lomljenog kamena radi smirivanja tijeka rijeke Save u blizini stupa, vadi se žmurje i uklanja se pristupni put. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 3.6 milijuna kuna (bez PDV-a).

Također, u postupku javnog nadmetanja je postupak vezan uz sanaciju zapadnog stupa Podsusedskog mosta. Trenutno je u tijeku ocjena pristiglih ponuda. Procijenjena vrijednost radova iznosi 3.8 milijuna kuna kuna.

U narednom razdoblju planira se treća faza sanacije Podsusedskog mosta gdje je potrebno sanirati dio kolničke ploče koji nismo sanirali u prvoj fazi. Tu se planira obnova antikorozivne zaštite preostalog dijela čelične ploče rasponske konstrukcije (veći dio ploče saniran je 2009. godine), napraviti pješačka i biciklistička staza, promijeniti pješačke ograde i prijelazne naprave pješačke staze, obnoviti antikorozivna zaštita dijela čeličnog sanduka mosta. Projektna dokumentacija je napravljena i predviđena vrijednost radova je procijenjena na 1.6 milijuna kunakn (bez PDV-a).

Petlja Držićeva

Na III. nivou petlje Držićeva promijenjen je dotrajali sustav odvodnje izveden od čeličnih korita i cijevi. Novi sustav izveden je od poliesterskih cijevi (cijevi proizvedene od polimernog betona). Za razliku od starog sustava novi sustav je u cijelosti zatvoren i otporan na koroziju, pa više nije moguće izlijevanje vode u sanduk vijadukta, što se ranije događalo. Garantirana trajnost novog sustava je 50 godina. Vrijednost izvršenih radova bila je 1.4 milijuna kunakn (bez PDV). Sanacija je izvršena 2012. godine.