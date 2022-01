Otac nestalog Mateja Periša: Apsolutno vjerujem policiji Srbije. Samo da ga nađem...

Apsolutno vjerujem policiji Srbije koja vrlo temeljito, profesionalno i stručno vodi potragu, rekao je u nedjelju po dolasku u Beograd Nenad Periš, otac mladog Splićanina koji je nestao 31. prosinca.

Nenad Periš u stalnom je kontaktu s predstavnicima srbijanskog MUP-a i u ponedjeljak će se sastati s policijskim dužnosnicima koji vode potragu i od kojih očekuje "saznanja, detalje i putokaze na koje su upućeni u dosadašnjoj istrazi".

Za N1 je rekao da za sada nema nikakvih novih informacija. “Zadnji put sam se sa sinom čuo nekoliko sati prije tog nemilog događaja”, rekao je i dodao da je tada bilo sve u redu. “Apsolutno sve u redu, veseo. Roditelj uvijek polazi od najgorih pretpostavki i to je ono što me proganja tri dana i noći.”

Kaže da je njegov sin bio sportaš, završio je fakultet te da je imao djevojku u Splitu. “Samo da ga nađem…”

Za Dnevnik Nove TV komentirao je mogućnost da je Matej pao u Savu. "Matej je trenirao vatrepolo, bio je izrazito jak momak, sportaš, nepušač... Mislim da apsolutno to njegovo stanje i njegova kondicija, znanje o plivanju i vještine - ne dolazi u obzir da bi pao u rijeku i da bi to bila okolnost koja može dovesti do tragičnog slučaja", rekao je Periš.

Periš nije želio govoriti o komentarima koji su se u povodu nestanka njegova sina pojavili na društvenim mrežama u Hrvatskoj i Srbiji.

"Svak ima svoj obraz i svoju dušu. Ne interesiraju me ti komentari niti ih želim komentirati", rekao je Hini Periš.

Nenad Periš, inače međunarodni vaterpolo sudac, rekao je ranije, prema navodima Slobodne Dalmacije, da su mu pomoć ponudili mnogi iz srpskog vaterpola, među kojima su bivši vaterpolist Igor Milanović i pomoćnik ministra sporta Darko Udovičić.

"Tisuće ljudi se javilo da ponudi pomoć. Jedan čovjek iz Beograda, kojeg ne poznajem, javio se i ponudio da mi ustupi svoj stan na Zelenom vijencu. Svima zahvaljujem na suosjećanju, ali najvažnija je informacija. Zato molim sve koji nešto znaju da jave policiji, makar i anonimno, da bismo saznali što se dogodilo", rekao je Periš.