Osuđeni ratni zločinac tvrdi da se preko njega pokušao potaknuti sukob Armije BiH i HVO

Enver Zornić koji je još uvijek direktor javnog poduzeća Toplane Sarajevo iako je izvjesna njegova smjena zbog ratne prošlosti, potvrdio je kako je umjesto deset godina zatvora na koliko je osuđen zbog ubojstva civila tijekom rata odležao svega dvije godine jer ga je svojedobno pomilovao pokojni predsjednik Predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović a ustvrdio je i kako mu je sve "napakirao" vrh vojne sigurnosti Armije BiH ne bi li potaknuo sukob s Hrvatskim vijećem obrane

Kazao je kako se ne sjeća što je točno pisalo u obrazloženju po kojemu je iz zatvora pušten još prije potpisivanja Daytonskog sporazuma ali pamti kako ga je pomilovao Alija Izetbegović.

Ustvrdio je kako s ubojstvima Gogale i još tri muškarca i jedne žene nema ništa.

"Ne", bio je kratak Zornić u odgovoru na pitanje je li ubio četvoro civila dodajući kako su njega po svaku cijenu unatoč nepostojanju bilo kakvih dokaza nastojali povezati s ubojstvima što, kako tvrdi, ne bi mogao nikada učiniti.

"Narediti da se ubiju dva civila nije zločin, već monstruozno djelo. Za to moraš biti psihopat", kazao je Zornić dodajući kako nakon ubojstva Gogale više ništa nije bilo isto u Sarajevu jer su nakon toga Hrvati i Srbi počeli napuštati redove Armije BiH. Njegova je teorija kako je u pozadini svega urota odnosno kako je to na tragu pokušaja otvaranja sukoba Armije BiH i HVO a odgovornost za to je prebacio na generala Fikreta Muslimovića koji je tijekom rata bio na čelu vojne sigurnosti Armije BiH. "Ubojstvo Gogale vežem za pokušaj uvođenja armije BiH u... sukob s HVO i početkom rješavanja priče oko ljudi i zapovjednika (Armije BiH) koji su bili tada u Sarajevu", kazao je Zornić dodajući kako je njemu presuđeno prije suđenja.

Zornić za sebe tvrdi kako se zapravo suprotstavljao nezakonitostima poput šverca preko crta bojišnice i "trgovini ljudima" odnosno izvođenju civila iz Sarajeva za što se plaćalo i po pet tisuća tadašnjih njemačkih maraka "po glavi".

Tvrdi kako je sve to poslije vodilo do obračuna s "odmetnutim" zapovjednicima Armije BiH Mušanom Topalovićem Cacom i Ramizom Delalićem koji su ubijeni odnosno uhićeni u listopadu 1993. godine.

"Od tada je Sarajevo je bilo i danas je u rukama ljudi koji i dan danas vladaju i upravljaju našim životima. Ovo sve što se desilo su posljedice ubojstva Josipa Gogale, a iza tog ubojstva stoji tadašnji vrh vojne sigurnosti Armije BiH Fikret Muslimović i ljudi ispod njega odnosno do Centra službi sigurnosti Sarajeva", tvrdi Zornić koji je pred kraj intervjua i zaplakao.