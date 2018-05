Ostojić smatra da se Hrvatska srami Dana pobjede nad fašizmom

Predsjednik saborskoga Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić ustvrdio je u srijedu na konferenciji za novinare da se Hrvatska srami Dana pobjede nad fašizmom i Dana Europe, i kako taj događaj ne bismo na bilo koji način obilježili da nema predstavništva Europske komisije.

Ustvrdio je kako ga najviše užasava da se već godinama pokušava i uspješno se provodi revizija povijesti, da se zaboravi činjenica da smo imali slavnu pobjedničku vojsku koja je u Drugom svjetskom ratu bila na strani saveznika. Europa nije bez razloga uzela taj datum i to piše i u Ustavu, da je država utemeljena na antifašizmu, ali se to ne provodi, rekao je Ostojić novinarima na Europskom trgu.

SDP je danas zatražio stanku u Hrvatskom saboru da bi progovorio o Danu pobjede nad fašizmom i Danu Europe i to je žalosno što se ova zemlja srami najboljeg dijela svoje povijesti i to nikako ne mogu prihvatiti, kazao je Ostojić.

Upitan hoće li predsjednik stranke Bernardić biti i predsjednik saborskog Kluba SDP-a, Ostojić je odgovorio da ta odluka još nije na dnevnom redu, no da osobno misli kako bi to bilo dobro rješenje.

Na upit znači li to da nisu bili zadovoljni s dosadašnjim predsjednikom Kluba, Arsenom Baukom, Ostojić je rekao kako to ne bi komentirao i da je to unutarstranačka stvar koju će raspraviti na Klubu. Ne mislim da je iznošenje istine ili činjenica svađa, obično se to tako prikaže, svatko neka iznese činjenice pa ćemo biti u prilici da to riješimo, dodao je.

Ostojić je također rekao kako se nekima kod sadnje cvijeća priviđaju petokrake, simbol borbe protiv fašizma pod kojom su partizani ginuli da b donijeli slobodu, pa je na Europskom trgu kod spomeniku ulasku Hrvatske u EU, europsku zvijezdu posipao laticama crvene ruže.