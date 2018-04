Svađa oko pokroviteljstva za Dan pobjede nad fašizmom: Tko je u pravu?

Predsjedništvo Sabora odbilo je pokroviteljstvo nad obilježavanjem Dana Europe i Dana pobjede nad fašizmom, tako tvrdi na svom profilu na Facebooku saborski zastupnik Ranko Ostojić. No iako Ostojić tvrdi da je dobio odbijenicu, iz Ureda predsjednika Sabora kažu nam da Predsjedništvo o tome nije ni raspravljalo jer Ostojić nije dovoljno objasnio svoj prijedlog

No uoči ove saborske sjednice, krajem ožujka, Ostojiću je stigla odbijenica šefa Sabora Gordana Jandrokovića. U Uredu predsjednika Sabora pojašnjavaju nam da Predsjedništvo nije ni raspravljalo o Ostojićevu zahtjevu, odnosno da on nije stavljen na dnevni red. Razlog je, doznajemo, bilo to što Ostojić nije točno objasnio za što traži pokroviteljstvo. U Uredu predsjednika Sabora pojašnjavaju da pokroviteljstva obično traže organizatori, a Ostojić to nije, niti je naveo tko ga organizira i o kakvom se točno obilježavanju radi.

'S obzirom na to da se organizatori ovogodišnjeg obilježavanja ova dva događaja nisu direktno obratili Hrvatskom saboru sa zamolbom za pokroviteljstvo, u skladu s uobičajenom praksom, te da ne raspolažemo osnovnim podacima radi uvrštavanja u dnevni red predsjedništva Hrvatskog sabora, držim da nije moguće udovoljiti vašem prijedlogu', stoji u odgovoru koji je Ostojiću poslao predsjednik Sabora Gordan Jandroković. U Uredu predsjednika Sabora za tportal podsjećaju kako su pokrovitelji i obilježavanja Dana antifašističke borbe u šumi Brezovica kod Siska i mnogih drugih manifestacija, za koje su pokroviteljstvo zatražili organizatori.

Nije dugo trebalo čekati na odgovor Ostojića.

'Možete odbiti, možete negirati, može vam biti neugodno što cijela Europa slavi pobjedu nad fašizmom, ali koliko god vi bili tužni, proslave će biti. I bolje da vas tamo nema', poručio je pak Ostojić na svom Facebooku.