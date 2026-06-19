Ostao bez više od 100 tisuća eura: Sve je počelo instaliranjem aplikacije

Prema podacima Policijske uprave istarske, 65-godišnjak je početkom travnja na internetu slijedio link koji je upućivao na savjetodavno ulaganje u dionice. Nakon toga kontaktirao ga je nepoznati muškarac koji se predstavio kao menadžer investicijskog fonda.

Instalirao aplikaciju pa ostao bez novca

Lažni menadžer nagovorio je muškarca da na računalo instalira aplikaciju preko koje su, kako je oštećeni vjerovao, zajedno kupovali dionice. Na ime tih ulaganja muškarac je uplatio više od 100.000 eura.

Kada se navodni menadžer prestao javljati, 65-godišnjak je shvatio da je prevaren te je slučaj prijavio policiji.

Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja i tragaju za počiniteljem ili počiniteljima kaznenog djela.

Policija upozorava na investicijske prijevare

Iz Policijske uprave istarske upozoravaju građane da budu posebno oprezni pri internetskim ulaganjima, osobito u dionice i kriptovalute.

Osim što su takva ulaganja sama po sebi rizična, postoji i opasnost od prijevara i hakerskih napada. Policija građanima savjetuje da budu sumnjičavi, dobro se informiraju i potraže nepristrani financijski savjet prije nego što nekome daju ili uplate novac.

‘Ako zvuči predobro da bi bilo istinito, vjerojatno je prijevara’

Među znakovima koji mogu upućivati na prijevaru su obećanja o sigurnoj i lakoj zaradi, pritisak da se odluka donese odmah te nagovaranje na trgovanje iako osoba nema iskustva.

Sumnju bi trebale pobuditi i platforme na kojima nisu jasno navedeni kontakti, kao i pozivi s inozemnih brojeva na koje se ne može uzvratiti poziv.

Policija podsjeća građane da lake zarade nema te da je, ako nešto zvuči predobro da bi bilo istinito, najvjerojatnije riječ o prijevari.