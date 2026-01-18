Osmero ljudi poginulo u trima lavinama u Austriji

Sedmero ljudi zatrpano je lavinom u poslijepodnevnim satima na vrhu Finsterkopf, visokom 2150 metara, u dolini Grossarl u saveznoj pokrajini Salzburgu, rekla je glasnogovornica salzburške gorske službe spašavanja.

Gorska služba spašavanja rekla je da su četiri člana skijaške skupine pronađena mrtva, a neki su teško ozlijeđeni.

Ranije u subotu, jedna žena poginula je u lavini na području Bad Hofgasteina.

Nacionalnosti i dob poginulih i ozlijeđenih u oba slučaja još se ne znaju.

Treća nesreća s lavinom dogodila se kasnije poslijepodne u općini Pusterwald u saveznoj pokrajini Štajerskoj, prema policiji.

Sedam čeških skijaša kretalo se u tom području kada se lavina aktivirala. Troje ih je zatrpano i poginulo je na mjestu događaja, priopćila je policija.