Organizatori vjenčanja traže brze testove za uzvanike! Iz HZJZ-a poručuju: 'Zabrana svadbenih svečanosti ostaje na snazi!'

Svečane sale zjape prazne, mladenci već godinu dana u neizvjesnosti - odgađaju ili otkazuju datume svog, kako se nadaju, najljepšeg dana. Dio organizatora svadbi predlaže nove mjere ili pak stare - lanjske kada su smjeli raditi

Očekuju da s početkom turističke sezone i oni dobiju zeleno svjetlo - po mogućnost uz brze korona testove, no iz Zavoda za javno zdravstvo poručuju da svadbene svečanosti ostaju zabranjene!

Mladi par iz Velike Gorice prve korake na plesnom podiju u svečanoj sali odgodio je zbog plesa s koronavirusom. No, što je sigurno, sigurno je - Karla i Mihael su se vjenčali lani kod matičara, ali kažu, ništa bez prave fešte koju su zakazali na ljeto.

"Prošle godine smo trebali imati 3.7., ali je bilo prebacivanje hoćemo li imati za Uskrs ili prije, ali smo mislili da bi mogla biti ovakva situacija, pa smo prebacili na 24.7. Bit će sezona pa da će biti sezona svadbi", govore Karla i Mihael Horvat.

Sale su prazne i čekaju bolje dane, a koji će to točno biti datumi - organizatori kažu kako moraju već sada znati te planirati za iduće mjesece. Da je sve normalno - sezona bi počela za dva tjedna.

"Zamislili smo to da se sad bar 1.4. otvori bar 30 do 50 ljudi dopusti, male svečanosti. 1.5. kad je toplije bar 100 - 150. 1.7. 200. Da ljudi znaju što mogu očekivati", kaže organizator vjenčanja Zvonimir Videković.

To se tiče najmanje 15 tisuća ljudi u svadbenoj industriji. Među njima su i oni koji drže salone vjenčanica.

Čipka, til, saten. Omiljeni materijali budućih mladenki. Više stotina vjenčanica nalazi se samo u ovom salonu. No, koliko ih se proba usprkos ovoj neizvjesnoj sezoni zbog korone?

Korona brojke luduju dok industrija i mladenci iščekuju

"Nažalost u punom manjem broju, dolaze nam buduće mladenke probati vjenčanice, ali rijetko tko se odluči zakapariti haljinu zato što nisu sigurne da će vjenčanja ove godine uopće biti dopuštena", jasno će voditeljica salona za vjenčanice Ana Karamatić.

Kroz njegov objektiv prošlo je stotine mladenaca kroz gotovo 2 desetljeća. Ove godine Daniel je trebao fotkati na 52 svadbe, no dok posla nema - on ima novo zanimanje.

"Počeo sam taksirati međutim pojavljuju se nove poslovi - fotografiranje hrane što je u redu, ali nisu vjenčanja. I nekretnina. Malo nas je to da se pokrpamo i spasilo", ističe fotograf Daniel Dombay.

Kako bi se spasili svi od osoblja do gostiju - dio organizatora spreman je i na nove poteze.

"Čak i brze testove za goste i za nas izvođače što bi možda i pomoglo da se same svečanosti i ubrzaju, da se ubrza cijeli proces našeg rada", jasno će Videković.

"Nisam sigurna da bi to napravili jer bi htjeli imati sve normalno, ipak je to naš najljpeši dan u životu i želimo imati kao i svi drugi ljudi što su imali. Mislim da ćemo čekati bolja vremena ako to ne bude u 7. mjesecu", dodaje Karla Horvat.

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo trenutno ne razmatraju nove epidemiološke okvire za svadbe jer korona brojke luduju dok industrija i mladenci iščekuju kada će konačno napraviti svečanost za pamćenje.