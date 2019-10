Orban je upravo izgubio Budimpeštu. Je li ovo početak njegovog kraja i, što je daleko važnije, orbanizma?

Desetljeće izbornih pobjeda mađarskog premijera Viktora Orbana primiče se svome kraju, uz veliki gubitak Budimpešte na lokalnim izborima u nedjelju. Može li se taj poraz premijerove nacionalno-konzervativne stranke Fidesz definirati kao početak kraja orbanizma u Mađarskoj i širem susjedstvu, ili je za takve zaključke ipak još prerano? Zašto je Orban uopće načet? Situaciju za tportal analizira dr. sc. Stevo Đurašković, profesor na Fakultetu političkih znanosti s magisterijem Srednjoeuropskog sveučilišta (CEU) iz Budimpešte

Kako, međutim, protumačiti Orbanovo prilično pomirljivo prihvaćanje jučerašnjeg izbornog poraza? Podsjetimo, mađarski premijer poručio je sinoć da su građani prijestolnice odlučili kako je vrijeme za nešto drugačije, te da Fidesz prihvaća tu odluku te je spreman surađivati 'u interesu države i stanovnika Budimpešte.

Đurašković tumači da je tu riječ o političkoj pragmi i lukavosti.

'Orban se ne boji dokle god ima ostatak zemlje. Valja znati i da još od kraja 19. stoljeća postoji nacionalistički diskurs o 'Juda-Peštu“, tj. o kozmopolitskoj, dekadentnoj Budimpešti iskvarenoj židovskim utjecajem, budući je sve do Drugog svjetskog rata veliki broj Židova živio u glavnom mađarskom gradu. Naravno, u današnje doba ne smijete rabiti otvoreni antisemitizam, ali se održao koncept građanske dekadentne Budimpešte nasuprot ruralne mađarske ravnice, dakle malih, konzervativnih mjesta koja njeguju identitet 'pravog mađarstva', što god to da bilo. A mađarsko gospodarstvo do druge polovice 20. stoljeća velikom većinom je bilo zasnovano na poljoprivrednoj i stočarskoj proizvodnji, pa osim Budimpešte kao administrativnog središta velike Kraljevine Ugarske nije ni velikih gradova', tumači Đurašković, ilustrirajući to činjenicom da od ukupno 10-ak milijuna stanovnika Mađarske čak trećina živi u gradskom prstenu Budimpešte. Drugi grad po veličini, Debrecen, broji svega oko 200.000 stanovnika.

'Orbanovo prokletstvo'

Razlažući Orbanov poraz, analitičar kazuje da je relativno dobrostojeća mađarska ekonomija zapravo – dvosjekli mač.

'S jedne strane, obrazovani ljudi, zapravo svi koji mogu, bježe zbog bolje zarade u Njemačku i Austriju. Mađarska ima dosta visoku stopu zaposlenosti, ali i niske plaće, jer je upravo to uvjet da tamo ostane inozemne proizvodne investicije, prvenstveno njemačke. To je 'orbanovo prokletstvo': imaš zaposlenost, ali ne možeš dizati plaće, što dakle rezultira smanjenjem životnog standarda kada se ukalkulira faktor inflacije i činjenica da mađarska industrija ovisi o ciklusima Njemačke. Upravo zato je njemačka politika licemjerna prema Orbanu, kojeg ne želi do kraja sankcionirati', dijagnosticira Đurašković.