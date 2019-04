S tržišta se povlači Schapfenmühle pirova kaša Višnja i Schapfenmühle pirova kaša Natur

Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je u četvrtak da se s tržišta povlače proizvodi Schapfenmühle pirova kaša Višnja 260 g, (Schapfen Dinkel Porridge Aronia Sauerkirsch) i Schapfenmühle pirova kaša Natur 260 g (Schapfen Dinkel Porridge Natur), zbog mogućeg prisustva komadića plastike

Povlači se proizvod Schapfenmühle pirova kaša Višnja 260g, najbolje upotrijebiti do 06.03. 2020. i proizvod Schapfenmühle pirova kaša Natur 260 g, najbolje upotrijebiti do 17.02.2020., podrijetlom iz Njemačke

Proizvođač proizvoda je Schapfenmühle GmbH & Co. KG, Ulm-Jungingen, Njemačka, a distributer je Müller Großhandels Ltd. Co. KG, Ulm-Jungingen, Njemačka.