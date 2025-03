Oporba u Saboru: Zakon o socijalnoj skrbi zanemaruje starije osobe

Iz oporbe pozdravljaju što će jednokratnu naknadu za novorođeno dijete dobivati i posvojitelji, kao što ju dobivaju biološki roditelji, ali drže da joj nije mjesto u predmetnom, nego u zakonu koji uređuje rodiljne i roditeljske potpore.

Ante Kujudžić (Most) koji je nedavno tražio da se i posvojiteljima omogući jednokratna naknada za novorođenče, što je Vlada i učinila, ponovno je kritizirao Vladu za diskriminaciju.

"Iz jedne kategorije smo iskočili u drugu - iz domene poluroditelja, koji sukladno Zakonu o rodiljnim i roditeljskim naknadama ne može koristiti naknadu ako ju je iskoristio neki drugi korisnik, po ovom prijedlogu Zakona smo skočili u kategoriju nadroditelja, što je diskriminatorno u odnosu na biološku djecu", ustvrdio je.

Kujundžić: Tražili smo samo jednakost

Most je, pojasnio je, samo tražio jednakost, a ne da se posvojiteljima daje veći iznos naknade. Naime, biološki roditelji dobivat će 600 eura jednokratne naknade za novorođeno dijete, što za posvojitelje nije bilo predviđeno, no Vlada je odlučila i njima osigurati to pravo i to u iznosu 1327 eura.

"Ta naknada je svakako dobrodošla, ali to nije traženo, tražili smo 600 eura, tražena je jednakost“, kazao je zastupnik.