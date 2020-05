Angažman filozofa, kolumnista i političkog analitičara Nine Raspudića u redovima Mosta - ili njegov konačni politički izlazak iz ormara, kako god - na desnom dijelu političkog spektra ponovno je stvorio vidljivu gužvu. Zasad su se na prostoru kojim tradicionalno vlada HDZ isprofilirale dvije donekle uvjerljive alternative, uz Most još i Domovinski pokret Miroslava Škore, ali pitanje je koliko zapravo ondje ima 'mesa'. I tko će biti najuvjerljiviji

U javnosti se već uvriježilo uvjerenje da je jedina razlika između ovih dviju opcija njihov odnos prema HDZ-u i po njemu će Most (ili najveći njegov dio) ostati nepokolebljiva oporba, dok će Domovinski pokret (ili barem veći dio njega) pohrliti u koaliciju, ukoliko ona bude potrebna. Mjesec i pol do samih izbora ostalo je još nekoliko nepoznanica: hoće li se pojaviti još koja desna alternativa ili će se brojka zaustaviti na ove dvije, zatim hoće li se aktivirati još neko donedavno bitno i zvučno ime te, naravno, koliko je zapravo velik rezervoar čvrsto desnih glasova koji više ne računaju na HDZ. S političkim analitičarom Žarkom Puhovskim - koji sam sebe definira kao uvjerenog ljevičara - pretresli smo ova pitanja.

'Raspudić? On je zaista puno riskirao jer se kladi na kultiviranu i pristojnu desnicu koja barem čita novine, ako već ne čita i njegovu kolumnu. A to u Hrvatskoj baš i nije uobičajena pojava. Njegov uspjeh bio bi dobar pokazatelj da se hrvatska desnica kreće prema izvorno konzervativnim pozicijama, dakle da u ime dobre tradicije napokon radi kultivirani odmak od postojećeg stanja. Međutim, imam dosta sumnje da postoji dovoljno kandidata za to, čak i u Zagrebu koji je, eto, nekakav kulturni centar', kaže Puhovski.