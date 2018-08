Opara se doslovno ispričava što je dopustio koncert Hladnog piva u Splitu na Dan pobjede

Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara našao se u petak u situaciji da se opravdava kontroverznom medijskom djelatniku Velimiru Bujancu, koji ga je prozvao da Oluju slavi uz Milu Kekina i Hladno pivo, jer će ta grupa na Tvrđavi Gripe održati koncert 4. kolovoza povodom 30 godina djelovanja benda

'Ne pada mi na pamet baviti se zabranama rock koncerata, neovisno o tome jesu li bendovi po mom glazbenom guštu. U njihovom mailu je pogrešno sugerirano da se radi o službenom programu proslave Dana pobjede, a to jednostavno ne odgovara istini. Čestitam Hladnom pivu 30. rođendan, njihovim fanovima želim dobar koncert, a to što osobno nisam fan benda i neću biti na koncertu siguran sam da ne smeta ni jednima ni drugima. Odgovorio sam skupini branitelja, a ne osobi koja ima fetiš izmišljati o meni sve i svašta. Osobi s kojom nikad u komunikaciji nisam bio, niti bio gost u njegovoj emisiji, niti to kanim ikad biti! U interesu zavjera neka ostane tajna kojom rukom povlačim vodu', napisao je Opara.