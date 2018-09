Olujna bura stvara velike probleme u prometu, trajektne linije u prekidu

Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorene su: autocesta A1, između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za ostale skupine je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina), autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (obilazak za ostale skupine je starom cestom kroz Gorski kotar), Jadranska magistrala između Karlobaga i Svete Marije Magdalene te državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački.

Na dionici Jadranske magistrale između Bakra i Karlobaga i na autocesti A7 Draga-Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp priklicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Zbog manifestacije "Lošinjski polumaraton", u subotu od 11 do 13, 30 sati, bit će zatvoren dio državne ceste na relaciji: Kadin-Veloselska ulica-kružno raskrižje Veli Lošinj. Istoga dana, od 10 do 14,30 sati zbog utrke bit će na snazi privremena regulacija prometa na trasi: Ičići-Veprinac-Poklon-Vojak (Učka). Zbog prolaska cestom preko Učke promet će biti prekinut od 10 do 11, 30 sati.

U prekidu su trajektna linija Prizna – Žigljen, te katamaranske linije M.Lošinj-Cres-Rijeka i Novalja-Rab-Rijeka, izvijestio je u subotu ujutro Hrvatski autoklub (HAK)