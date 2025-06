Strašno nevrijeme zahvatilo Istru: Snažan vjetar čupao stabla u Rovinju, ima i ozlijeđenih

Podsjetimo, za ponedjeljak je DHMZ izdao žuto upozorenje za zagrebačko, karlovačko, gospićko i riječko područje zbog mogućih grmljavinskih oluja. Također, zbog jakog vjetra izdana su žuta upozorenja za riječku i splitsku regiju, kao i za zapadnu obalu Istre, područje Kvarnera i Velebitski kanal.

Nestabilno vrijeme nastavit će se u Hrvatskoj i sutra. Ujutro promjenljivo oblačno mjestimice s kišom i pljuskovima, većinom na Jadranu i predjelima uz njega. Sredinom dana i poslijepodne djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom te uglavnom suho.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na većem dijelu Jadrana puhat će umjerena i jaka, na udare mjestimice i olujna bura, na južnom dijelu zapadnjak i sjeverozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 23 °C. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 °C, u gorju od 20 do 23 °C