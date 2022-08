Olaf Scholz o utaji poreza: Nadam se da će prestati optužbe koje se ne temelje na činjenicama

Njemački kancelar Olaf Scholz je tijekom saslušanja pred istražnim povjerenstvom Senata u Hamburgu u petak iznova sa sebe skinuo odgovornost u vezi sa skandalom oko utaje poreza hamburške privatne banke Warburg

Istražno povjerenstvo već dvije godine pokušava dati odgovor na pitanje jesu li visoki dužnosnici grada Hamburga pokušali utjecati na to se privatna banka Warburg oslobodi povratka nepravedno isplaćenih poreza državi koje su financijske uprave isplatile u tzv. „cum-ex“ skandalu gdje su banke svojim klijentima pomagale u utaji poreza na dobit od dividendi.

Konkretno se radi o nekoliko sastanaka kancelara Olafa Scholza s predstavnicima banke Warburg 206. i 2017. kada je Scholz obavljao funkciju gradonačelnika Hamburga.

„Ne postoji nigdje niti najmanja indicija na to da je dolazilo do nekakvih pregovora između vrha Hamburga i privatne banke“, rekao je Scholz. On je ukazao na to da je banka kasnije u potpunosti platila kaznu te kako grad Hamburg „nije pretrpio ni najmanju štetu“.