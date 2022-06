Ogorčeni roditelji pisali Fuchsu: 'Našoj djeci ukidate razred, a ostavljate one s manjim brojem učenika. Želite li nas potaknuti na iseljavanje?'

Valpovački roditelji su na nogama jer je Ministarstvo znanosti i obrazovanja ukinulo razred ekonomskog usmjerenja u Srednjoj školi Valpovo s 20 učenika u narednoj školskoj godini unatoč iskazanom interesu za popunjenje svih mjesta. Nezadovoljni i razočarani pisali su Ministarstvu tražeći i sastanak s ministrom Radovanom Fuchsom jer je na istom području odobren razred s ovim usmjerenjem, ali sa znatno manjim brojem učenika

Priložili su i potpise 17 roditelja zainteresiranih učenika koji bi ove godine upisali navedeni razred. Doznali su, pišu, kasnije da ima još i više od 20 učenika čiji bi prvi izbor bio zanimanje ekonomist upravo u valpovačkoj školi. Potkrjepljuju sve i razlozima zašto nema opravdanja ukinuti taj razred. Navode, između ostaloga, kako Srednjoj školi Valpovo gravitiraju učenici tri grada, i to Donjeg Miholjca u kojem nema ekonomskog smjera, Belišća u kojemu nema srednje škole te Valpova kojima se pripisuju i djeca iz prigradskih naselja.

'Napominjemo još jednu važnu činjenicu, a to je da od Slatine do Osijeka nakon ove odluke nema niti jedna škola ekonomskog usmjerenje. Veliki broj tih učenika upisuje upravo ekonomski smjer', ističu u pismu nezadovoljni roditelji dodajući kako je taj razred uvijek bio popunjen u prvom upisnom roku učenicima iz Belišća, Valpova i Donjeg Miholjca koji se bave sportom, glazbom i ostalim izvannastavnim aktivnostima pa bi njihovim odlaskom nestale i te aktivnosti, a mjesta bi se 'pasivizirala i depopularizirala'. Javili su se i osječko-baranjskoj pročelnici Upravnog odjela za obrazovanje koja im je rekla kako o tome ne odlučuje ona nego Ministarstvo, pa su pismo proslijedili na zagrebačku adresu kako bi se odluka promijenila, ali uzalud - stigla im je odbijenica.

'Razlog premali broj učenika upisanih ranijih godina (2021./2022. 18 učenika, 2020./2021. 12 učenika, 2019./2020. 20 učenika, 2018./2019. 19 učenika). Ako pogledamo broj učenika u nekim drugim školama na području Osječko-baranjske županije, onda nam je odluka MZO-a još nejasnija. Na primjer, Druga srednja škola Beli Manastir je godine 2021./2022. upisala samo 8 učenika, a prethodne niti jednog u smjeru ekonomist, a u 3. razredu ima 4 učenika, u 4. razredu 5. Isto tako Srednja škola Dalj 2021./2022. 3 učenika, 2020./2021. 3 učenika, 2019./2020, 4 učenika. Bezbroj je takvih primjera u Lijepoj našoj, ali nama je ukinuta ekonomska škola, ne jedan razred, nego škola', ističu u svojem pismu valpovački roditelji navodeći kako se podaci mogu pronaći na stranici Ministarstva na Školski e-rudnik. Roditelji poručuju kako se cijeli slučaj 'vrti u začaranom krugu bez volje glavnih aktera da se išta riješi' pa će 20 učenika biti primorano putovati u Srednju ekonomsku školu Osijek udaljenu 30-ak kilometara od Valpova.

'Djecu moramo slati u Osijek, a mi koji smo iz okolnih mjesta udaljeni od Valpova, moramo ih osobnim prijevozom dovesti do autobusnog kolodvora u Valpovu, pa onda oni putuju do glavnog kolodvora u Osijeku, a onda nastavljaju dalje tramvajem do Tvrđe. Taj put može trajati i po 2, 3 sata u jednom smjeru. Moramo istovremeno izdvojiti puno veći džeparac za prehranu djeteta koje će od kuće odlaziti u 6 sati ujutro, a dolaziti u 15.', pišu ogorčeni roditelji pitajući se 'kome i zašto smeta Srednja škola u Valpovu' i želi li se na ovaj način 'degraditi i namjerno oštetiti mali slavonski grad i poticati obitelji na iseljavanje'. Roditelji navode kako im je Ministarstvo 'okrenulo leđa te da je ovakav potez 'strašan ekonomsko-socijalni udarac kojim se narušavaju prava djece na obrazovanje u najbližoj školi'.