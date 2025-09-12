Odvjetnik roditelja iz Slavonskog Broda: Vjerovali su da konzervativnim tretmanom mogu otkloniti posljedice

Policija je u Slavonskom Brodu privela roditelje, 25-godišnjeg oca i 23-godišnju majku, koje sumnjiči da nisu na vrijeme djetetu pružili potrebnu medicinsku pomoć. Od zadobivenih opeklina dvogodišnja je djevojčica preminula. Roditelje se tereti za povredu djetetovih prava
Slavonski Brod zavijen je u crno nakon strašne tragedije u kojoj je preminulo dijete, a njegovi roditelji su trenutno pod istragom. Građani su u šoku, a službene informacije o slučaju još uvijek su ograničene.
Kako je izvijestila HRT-ova reporterka Marija Završki u središnjem Dnevniku HTV-a, u tijeku je ispitivanje oca u Županijskom državnom odvjetništvu, dok je 23-godišnja majka već ispitana i vraćena u policijsku postaju.
Ako državno odvjetništvo tako odluči, majka bi mogla biti predana istražnom sucu, koji bi trebao odlučiti o eventualnom istražnom zatvoru – najvjerojatnije u trajanju do mjesec dana, budući da nije državljanka Hrvatske pa postoji rizik od bijega.
Troje djece iz obitelji smješteno na sigurno izvan kuće
Službeno se o slučaju zna vrlo malo, prenosi HRT. Obdukcijski nalaz još nije dostupan, a ispitivanje roditelja je u tijeku. Neslužbene informacije govore kako su roditelji pokušali sami liječiti ozbiljne opekline na djetetovim leđima. Dijete je navodno izgubilo svijest i prestalo disati, a liječnici su unatoč pokušajima reanimacije ostali nemoćni. Iz Centra za socijalnu skrb potvrđeno je da u obitelji ima još troje djece. Sva su djeca zbrinuta i nalaze se na sigurnom, izvan obiteljskog okruženja.
Odvjetnik: Majka je u strašnom šoku
'Mogu vam reći da je izvršeno prvo ispitivanje. Na tom prvom ispitivanju majka je iskazivala i odgovarala je na postavljena pitanja. Međutim, prije svega, ovo je jedna strašna tragedija, nije to nešto što je ona namjerno napravila, ona je u strašnom šoku. Roditelji su vjerovali da konzervativnim tretmanom mogu otkloniti posljedice', rekao je odvjetnik Zoran Mataić.
Hrvatski zavod za socijalni rad potvrdio je HRT-u da obitelj dosad nije bila u njihovu tretmanu.