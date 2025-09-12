Odvjetnik roditelja iz Slavonskog Broda: Vjerovali su da konzervativnim tretmanom mogu otkloniti posljedice

Slavonski Brod zavijen je u crno nakon strašne tragedije u kojoj je preminulo dijete, a njegovi roditelji su trenutno pod istragom. Građani su u šoku, a službene informacije o slučaju još uvijek su ograničene.

Kako je izvijestila HRT-ova reporterka Marija Završki u središnjem Dnevniku HTV-a, u tijeku je ispitivanje oca u Županijskom državnom odvjetništvu, dok je 23-godišnja majka već ispitana i vraćena u policijsku postaju.

Ako državno odvjetništvo tako odluči, majka bi mogla biti predana istražnom sucu, koji bi trebao odlučiti o eventualnom istražnom zatvoru – najvjerojatnije u trajanju do mjesec dana, budući da nije državljanka Hrvatske pa postoji rizik od bijega.

Troje djece iz obitelji smješteno na sigurno izvan kuće

Službeno se o slučaju zna vrlo malo, prenosi HRT. Obdukcijski nalaz još nije dostupan, a ispitivanje roditelja je u tijeku. Neslužbene informacije govore kako su roditelji pokušali sami liječiti ozbiljne opekline na djetetovim leđima. Dijete je navodno izgubilo svijest i prestalo disati, a liječnici su unatoč pokušajima reanimacije ostali nemoćni. Iz Centra za socijalnu skrb potvrđeno je da u obitelji ima još troje djece. Sva su djeca zbrinuta i nalaze se na sigurnom, izvan obiteljskog okruženja.

Odvjetnik: Majka je u strašnom šoku

'Mogu vam reći da je izvršeno prvo ispitivanje. Na tom prvom ispitivanju majka je iskazivala i odgovarala je na postavljena pitanja. Međutim, prije svega, ovo je jedna strašna tragedija, nije to nešto što je ona namjerno napravila, ona je u strašnom šoku. Roditelji su vjerovali da konzervativnim tretmanom mogu otkloniti posljedice', rekao je odvjetnik Zoran Mataić.

Hrvatski zavod za socijalni rad potvrdio je HRT-u da obitelj dosad nije bila u njihovu tretmanu.