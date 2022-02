Odvjetnica Josipe Rimac: Dokazi su pribavljeni ilegalno, a dvije godine se na njoj držao medijski fokus i prikazana je kao krivac

USKOK je podignuo prvu optužnicu protiv nekadašnje kninske kraljice i HDZ-ove uzdanice Josipe Rimac. S još 26-ero ljudi, među kojima su i bivša ministrica Gabrijela Žalac, ali i žena koja je srušila Darka Horvata - optuženi su za niz kaznenih djela. O slučaju koji je još jedan udarac za HDZ, razgovarao je RTL s odvjetnicom Josipe Rimac, Lidijom Horvat.

U optužnici nema afere 'Krš-Pađene', koja je bila najzvučnija, a Horvat kaže da se čini kako se radi o taktici USKOK-a

"Oni žele prikazati puno jačom i snažniju kriminalnom količinom koja to zaista nije. Ovo je mali predmet, bez obzira na točke koje su u njemu navedene. Tom optužnicom se prema dokazima u spisu uopće ne stavlja na teret gospođi Rimac pribava bilo kakve protupravne imovinske koristi. To se cijelo vrijeme provlačilo kroz medije i to naprosto nije točno. Ona prema inkriminaciji USKOK-a nije tom optužnicom primila imovinsku korist za sebe", objašnjava Horvat.

Dodaje da prave razloge zbog čega se nije odmah išlo s tom optužnicom zna samo USKOK, dok ona može samo pretpostavljati.

"Ono što se u zadnje vrijeme u medijskom prostoru događa, vidimo da se od strane USKOK-a podižu inkriminacije protiv puno više rangiranih državnih dužnosnika od moje branjenice. Postavila bih pitanje zbog čega se gotovo dvije godine držao fokus medijski na njoj, prikazujući nju kao glavnog i odgovornog krivca, temeljem istih dokaza za koje se sada terete puno više rangirane osobe?", pita se Horvat.

Tvrdnju da su dokazi protiv Rimac pribavljeni na protupravni način objašnjava tako da je njen predmet proistekao iz jednog predmeta posebnih dokaznih radnji koje su primjenjivane u odnosu na druge osobe.

"Inicijalni nalog Županijskog suda nije donesen u odnosu na nju i treba vidjeti je li bio zakonit", kaže i dodaje da se to odnosi na prisluškivanje u automobilu i telefonom. "Obzirom da se radi o najdubljem posezanju u nečija temeljna ljudska prava, ograničenju koje je zaista duboko, gdje se zadire u privatnost u najvećoj mogućoj mjeri, mora postojati osnovni preduvjet nužnosti. To znači da se one ne mogu niti na koji drugi način pribaviti takvi dokazi, a to mora biti posebno obrazloženo. Da li su organi progona pokušali doći do tih dokaza na neki manje intruzivan način, to mi ne znamo", rekla je.