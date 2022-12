Odluke Vlade: Osnovnoškolcima besplatni obrok, a Petrinji i Sisačko-moslavačkoj županiji 50 milijuna kuna pomoći

U iznosu od 1,33 eura po danu financirat će se odnosno sufinancirati prehrana osnovnoškolaca, a odluku o tome donijela je Vlada na sjednici u četvrtak, kao i odluku o nastavku financiranja pilot-projekta besplatnog javnog željezničkog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola.

Cilj je odluke postizanje jednakosti, odnosno izjednačavanja mogućnosti svih učenika osnovnih škola na prehranu, rekao je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

"Napominjem da će osnovne škole u dogovoru s osnivačima, kao i do sada, organizirati prehranu učenika u skladu sa svojim tehnički mogućnostima dok se ne stvore jednake tehničke mogućnosti u svim školama u Hrvatskoj, a što je planirano ostvariti do školske godine 27./28. U ovom kontekstu to se u prvom redu odnosi na školske kuhinje i blagovaonice u svim školama", dodao je.

Nastavlja se i pilot-projekt besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Hrvatske koji je započet u listopadu prošle godine, a Vlada je odluku o njegovom nastavku do kraja 2024. godine donijela radi zaštite standarda roditelja, ublažavanja negativnih posljedica globalne gospodarske situacije i inflacije.