Odlazak Miroslava Škore: Stoje li iza iznenadne odluke doista umor i zasićenje napadima protivnika ili iskre frcaju i unutar stranke?

Rijetki su oni koje jučerašnja ostavka Miroslava Škore na mjesto predsjednika Domovinskog pokreta nije iznenadila. I dok on navodi da su razlozi za odlazak osobni, već se počelo spekulirati o razmimoilaženju unutar same stranke

U kuloarima se pak može čuti da je došlo do razmimoilaženja Škore s drugim čovjekom stranke Marijem Radićem . On sam danas nije odgovarao na pozive, no putem stranke poslao je priopćenje . U njemu se nije osvrtao na priče da postoji ikakav sukob njega i Škore te je poručio da se on osobno neće kandidirati za novog predsjednika.

Još jedan član Predsjedništva, saborski zastupnik Stipo Mlinarić kaže za tportal da su priče o sukobu s Radićem samo naklapanja.

'Ne vidim nikakve sukobe, a da je bio umoran od napada... bio je. To što su radili Miroslavu Škori, to se nikada nikome nije radilo u politici. To je sigurno. Razvlačili su ga protivnici do te mjere da je to bilo degutantno gledati. Od žene i djece do njega. Nastala je histerija. Izdržao je ta tri izborna ciklusa, od predsjedničkih, preko parlamentarnih, do lokalnih izbora. Sigurno mu je dosta cijele priče, a to je i sam rekao. Ali mi je ključna njegova rečenica koju je izrekao više puta, a to je da je Domovinski pokret tu i da ga više nitko ne može zaustaviti. Mi ćemo iz ovoga izaći jači', kaže Mlinarić, koji je sa Škorom bio od prvog dana.