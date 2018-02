Odbor za Ustav o primjeni Poslovnika kod izbora predsjednice Povjerenstva za sukob interesa

Saborski Odbor za Ustav i poslovnik u utorak će dati svoje mišljenje može li se odredba o ponavljanju glasovanja iz saborskog Poslovnika primijeniti na izbor predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Prema Poslovniku morali bi ponovno glasovati o istim kandidatkinjama, budući da sada nema kvoruma to ne možemo napraviti danas, nego ćemo to napraviti na prvoj idućoj sjednici, rekao je tada Jandroković i najavio da će se u međuvremenu konzultirati Odbor za Ustav kako bi i on dao tumačenje i 'najvjerojatnije potvrdu takvog stava'.

Članica Odbora iz saborske većine Marija Jelkovac (HDZ) ne dvoji da se ispravno postupilo kad se konzultiralo Poslovnik.