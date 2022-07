Od zagrebačkog potresa prošlo je 833 dana: 'U potpunosti obnovljeni grad nećemo imati idućih 50 godina'

Nema puno pomaka 833 dana od zagrebačkog potresa, a tek su rijetke zgrade obnovljene, uglavnom zahvaljujući inicijativi građana. Ministar graditeljstva Ivan Paladina u nedjelju je izjavio da je država veliki dio poslova oko obnova preuzela na sebe

Veliki je problem i nedostatka radnika u građevinskom sektoru, kao i skupog građevinskog materijala.

'Ustvari se moglo to u startu drugačije riješiti. Država, pa i ministar, peru sami sebe s izjavama da su najuključenija država od svih država EU-a kada su ovakve situacije u pitanju. U početku se krenulo s mogućnošću samoobnove i ona je bila dosta zagovaran. Ali su imovinsko-pravni odnosi bili velika prepreka tome', kazao je za u Dnevnik N1 te dodao kako je država pokazala da nije uspjela organizirati sustav koji će iznjedriti dinamiku vidljivu građanima.

'Ministar je dosta spretno to prikazao kroz uključenje države, ali to ne znači da je država učinkovita. Ako ljudi puno rade, kako on tvrdi, a mi građani ne vidimo puno pomaka, to znači da mi svi građani plaćamo njihov rad uzalud', istaknuo je Kordić.

Smatra da u potpunosti obnovljeni Zagreb nećemo imati idućih 50 godina.