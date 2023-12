Od trovanja ugljikovim monoksidom preminula žena, muškarac u teškom stanju

Za bračni par koji radi u Italliji i povremeno dolazi u svoju kuću u Drenovi u Rijeci ovaj je vikend bio koban. Zbog trovanja ugljikovim monoksidom žena je preminula, a muškarac je kritično. Presudila im je prijenosna plinska peć koju su posudili od prijatelja.

- Koliko ja znam grijalica je bila donesena privremeno, oni su tu samo jučer i danas trebali biti jer rade i žive u Italiji i nekako su odnekud dobavili tu grijalicu. I to je bila grijalica koja je prenosiva, znači nema svoj dimnjak. To je bila jedna vrlo riskantna grijalica. Ljudi su to upotrijebili i sad je gotovo, ispričao je Ivica Suman, rođak i susjed preminule žene.