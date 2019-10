Od petorice maloljetnika iz Zadra samo se jedan tereti za silovanje

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru potvrdilo je za Telegram da su sva petorica mlađih punoljetnika, koji su jučer završili u istražnom zatvoru zbog sumnji da su se godinu dana seksualno iživljavali nad maloljetnicom iz okolice Zadra, prijavljeni za spolni odnos bez pristanka sa svojom žrtvom. Samo jedan od njih, također nam je potvrđeno, prijavljen je za silovanje.

Različite su i kazne. Za spolni odnos s 15-godišnjakinjom bez pristanka Kazneni zakon predviđa od jedne do deset godina zatvora, dok je za silovanje u ovom slučaju zapriječena kazna od tri do 15 godina zatvora.

Uz ova kaznena djela, kako je još jučer potvrdilo tužiteljstvo, protiv mladića je otvorena istraga zbog bludnih radnji što se kažnjava zatvorom do jedne godine, iskorištavanja djece za pornografiju za što Kazneni zakon predviđa od jedne do osam godina zatvora, prijetnje za koju može biti izrečeno do tri godine zatvora, te nanošenje ozljeda za što je zapriječeno od jedne do osam godina zatvora.