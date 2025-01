Od neprijatelja do prijatelja: Kako su Hrvati u BiH prešutno dali zeleno svjetlo Milanoviću

No na 42 birališta raspoređena u sedam gradova u BiH u nedjelju je izašlo tek 16.127 birača (od njih više od 200.000 aktivno registriranih), što je čak 35 posto manje u odnosu na prvi krug predsjedničkih izbora 2019. , kad je na birališta izašlo 24.657 Hrvata u BiH.

Sviđalo se to nekome ili ne, Hrvati u BiH imaju ustavno i zakonsko pravo glasati na izborima u Hrvatskoj. Predsjednički izbori u Hrvatskoj od velikog su značenja za Hrvate u BiH jer oni u svojoj političkoj borbi u žrvnju nadasve komplicirane situacije u BiH računaju na podršku Hrvatske, s obzirom na to da hrvatski predsjednik surađuje s Vladom RH u oblikovanju i provođenju vanjske politike, dakle i politike prema BiH.

Potpora Hrvatske, kao ključnog medijatora između BiH i međunarodne zajednice, za njih je od posebne važnosti u kontekstu majorizacije Hrvata u BiH, u sustavu koji omogućuje da ih u vlasti predstavljaju osobe koje nemaju potporu hrvatskog biračkog tijela u BiH, čime ih se stavlja u neravnopravan položaj u odnosu na druga dva konstitutivna naroda.

Milanović dobio dvostruko veću podršku nego 2019.

U hrvatskoj javnosti se, od nastanka moderne hrvatske države, nerijetko moglo čuti da su Hrvati u BiH, kao standardnoj 'HDZ-ovoj utvrdi', odlučujući čimbenik na izborima u Hrvatskoj te se u medijima znala stvarati slika da mahom hrle na birališta samo da bi dali svoj glas HDZ-ovu kandidatu.

Ruku na srce, HDZ-ovi kandidati tradicionalno dobivaju najveću podršku u BiH te je i Dragan Primorac, kao HDZ-ov kandidat na ovim izborima, osvojio najviše glasova u toj državi. No i dalje govorimo o samo 9160 glasova, dok je Kolinda Grabar Kitarović u neuspjelom pokušaju osvajanja drugog mandata 2019. u prvom krugu u BiH dobila 16.417 glasova.

Unatoč tome što je HDZ-ov kandidat na ovim izborima doživio 'debakl', na društvenim mrežama opet je bilo komentara da su 'i ovaj put presudili Hrvati u BiH odlučivši da idemo u drugi krug i tako dodatno opteretili naš državni proračun u zamjenu za novčanu naknadu od HDZ-a'.

Ni to nije istina. Izuzmemo li iz ukupnog broja glasova na ovim izborima one iz inozemstva, njih 24.252, i umanjimo li broj Milanovićevih glasova za 4137, koliko je dobio u inozemstvu, on bi i dalje imao manje od 50 posto glasova (49,57 posto) te bismo tako i bez glasova izvan Hrvatske morali ići na pripetavanje u drugom krugu.