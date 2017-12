Obrazovanje u 2017.: Može li Divjak sprovesti kurikularnu reformu?

Godina na izmaku donijela je promjenu na, za mnoge 'vrućoj stolici' ministra znanosti i obrazovanja, pa je tako, umjesto Pave Barišića, tu dužnost preuzela njegova kolegica sveučilišna profesorica Blaženka Divjak, nastavljeni su prijepori o reformi obrazovanja radi koje se i ove godine javno prosvjedovalo, a po dolasku Blaženke Divjak, pojačao se rad na izmjeni zakonskih okvira, među kojima i zakona o strukovnom obrazovanju.

Divjak na mjesto Barišića, rektoricu Vican zamijenio Plenković

Tako je u lipnju ove godine Blaženka Divjak, koja je četiri godine bila i prorektorica za studente i studije Sveučilišta u Zagrebu, preuzela ministarsku dužnost od Pave Barišića. Na mjestu ministra znanosti, obrazovanja i sporta Barišić je bio tek nekoliko mjeseci, a njegov su mandat od početka pa do smjene 'pratili' zahtjevi za ostavkom. Blaženku Divjak, kao nestranačku osobu za ministricu je predložio HNS, nakon što je ta stranka postala novi koalicijski partner HDZ-u.

Iako je već u srpnju bilo naznaka da rektorica Sveučilišta u Zadru Dijana Vican neće ostati na čelu Posebnoga povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (PSP), s početkom jeseni Vican više nije bila na čelu toga povjerenstva, a zamijenio ju je premijer Andrej Plenković, uz suvoditeljicu Blaženku Divjak koja je tada najavila da će biti raspisan natječaj za Ekspertnu radnu skupinu (ERS) za provedbu Cjelovite kurikularne reforme. Iako to ministrica nije izrijekom potvrdila, to je značilo da Jasminka Buljan Culej više ne vodi ERS.

Bez obzira što je više puta najavljivao da će imenovati članove PSP-a (za razliku od ERS-a, članovi PSP-a se ne imenuju na temelju natječaja), premijer je 13. prosinca to i učinio, zahvalio na doprinosu dosadašnjim članovima i imenovao novo povjerenstvo, a među članovima je i Buljan Culej. Premijer je istaknuo kako će osobno voditi to povjerenstvo uz potporu ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak i predsjednice saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesne Bedeković. U novom povjerenstvu samo je jedna članica iz dosadašnjega PSP-a, a to je predsjednica Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja Suzana Hitrec.