NZZVO: Postignut određen pomak, no nastavljamo s našim aktivnostima

Mi smo nekada imali odnos između početne i najviše plaće u sustavu 1:2.8. S nacrtom uredbe Vlada je to svela na 1:2.51, danas smo čuli da su spremni povećati na 1:2.54. To nam se čini kao vrlo skroman iskorak, to je jedan od ključnih naših prioriteta i s time ne možemo biti zadovoljni, dodao je.

Postoje, kaže, i problemi oko nenastavnog osoblja, prevođenja tih mjesta, što tek trebaju vidjeti kako će biti riješeno, kao i pitanje međuodnosa njihovog sustava u odnosu na neke druge sustave.

Ključni problem je, ističe Kroflin, ukupni raspon između asistenta i samog redovitog profesora u trajnom zvanju. Problem su pozicija predavača koja treba biti unaprijeđena i treba biti veći koeficijent od koeficijenta učitelja i asistenta u sustavu jer nije riječ o početnicima.