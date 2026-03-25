Novo arheološko otkriće u Vinkovcima: Na mjestu tržnice osvanuli grobovi

"Arheološki radovi u sklopu projekta kojim ćemo kompletno urediti otvorenu tržnicu započeli su jučer, a arheolozi su već pronašli 22 rimska groba, za koja pretpostavljaju da datiraju između 2. i 3. stoljeća", objavio je na društvenim mrežama vinkovački gradonačelnik Josip Romić.

Navodi da su, prema svim pokazateljima, rimske Cibalae koje su se nalazile na tlu današnjih Vinkovaca, bile među stotinjak najznačajnijih i najvećih gradova Rimskog Carstva.