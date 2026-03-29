Novi udarac za globalnu ekonomiju: Sve oči uperene u bliske saveznike Irana

Hutisti, pokret koji još uvijek drži glavni grad Jemena, Sanu, te sjever i druga područja zemlje je napravio svoj prvi potez, ispaljujući projektile prema Izraelu. Kažu da su ciljali 'osjetljive izraelske vojne lokacije'. Međutim, prijetnja koju Hutisti predstavljaju Izraelu svojom raketnom vatrom daleko je manja od prijetnje Irana. Skupina je mnogo puta pucala prema Izraelu u znak podrške Hamasu nakon što je u Gazi izbio rat, nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. Ali ti napadi nanijeli su malo stvarne štete Izraelu, piše BBC.
Prolazak brodova
Hutisti predstavljaju puno veću prijetnju uz obalu Jemena.
Kao dio svoje podrške Hamasu, skupina je ciljala brodove koji prolaze kroz tjesnac Bab al-Mandab na južnom kraju Crvenog mora, između Jemena i Afričkog roga. Njihova akcija tada je ugrozila tu ključnu komercijalnu pomorsku rutu. Kad bi to ponovno učinili, bio bi to još jedan veliki udarac globalnom gospodarstvu.
Uz gotovo potpuno zatvaranje Hormuškog tjesnaca od strane Irana, dva glavna strateška plovna puta u svijetu za trgovinu i opskrbu energijom potencijalno bi mogla biti presječena. Hutisti bi također mogli ciljati energetsku i vojnu infrastrukturu susjeda, poput Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata - kao što su to već činili. Kada su prije izvodili takve akcije, suočili su se s intenzivnim zračnim napadima SAD-a i Izraela, usmjerenim na njihovo vodstvo i vojne kapacitete. No, čini se da su Hutisti to izdržali.
Pitanje je sada koliko je daleko pokret spreman ići.
Kada je izvodio napade u znak podrške Hamasu i Palestincima, dobio je određeno domaće i regionalno odobravanje. Učiniti to za Iran moglo bi biti druga stvar. Tu je i pitanje samog Jemena, koji je neko vrijeme relativno miran nakon godina turbulencija i rata. Produbljivanje vojnog sudjelovanja Hutista u ratu između SAD-a, Izraela i Irana moglo bi izazvati novo izbijanje tog unutarnjeg sukoba. Malo je sumnje da će, ako Hutisti nastave - i pojačaju svoje napade - to označiti novu eskalaciju i proširenje rata.