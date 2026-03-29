Novi udarac za globalnu ekonomiju: Sve oči uperene u bliske saveznike Irana

Hutisti, pokret koji još uvijek drži glavni grad Jemena, Sanu, te sjever i druga područja zemlje je napravio svoj prvi potez, ispaljujući projektile prema Izraelu. Kažu da su ciljali 'osjetljive izraelske vojne lokacije'. Međutim, prijetnja koju Hutisti predstavljaju Izraelu svojom raketnom vatrom daleko je manja od prijetnje Irana. Skupina je mnogo puta pucala prema Izraelu u znak podrške Hamasu nakon što je u Gazi izbio rat, nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. Ali ti napadi nanijeli su malo stvarne štete Izraelu, piše BBC.

Prolazak brodova

Hutisti predstavljaju puno veću prijetnju uz obalu Jemena.

Kao dio svoje podrške Hamasu, skupina je ciljala brodove koji prolaze kroz tjesnac Bab al-Mandab na južnom kraju Crvenog mora, između Jemena i Afričkog roga. Njihova akcija tada je ugrozila tu ključnu komercijalnu pomorsku rutu. Kad bi to ponovno učinili, bio bi to još jedan veliki udarac globalnom gospodarstvu.